В центре Минска продается квартира известного композитора

В центре Минска продается квартира известного композитора2
- 22.10.2022, 11:38
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Как она выглядит и сколько стоит.
На Площади Победы, сразу около метро, продается трехкомнатная квартира, в которой жил народный артист СССР Евгений Тикоцкий. Сайт realt.by рассказывает подробности о квартире и композиторе.
Трехкомнатная квартира находится по адресу Независимости, 36. Через пару домов — главный вход в парк Горького, из окна виден вход в метро. Это сталинка с трехметровыми потолками.
Здесь 87,2 «квадрата» общей площади, 50 из них жилые. Планировка достаточно необычная: вытянутая кухня находится посередине, а за стенами справа и слева располагаются спальни, есть просторная гостиная. Санузел в квартире совмещенный, 6 квадратных метров. Балкона нет.
Ремонт выполнен в светлых тонах. На полу лежит паркет. Квартира готова к проживанию: остается вся мебель и бытовая техника, установлены счетчики воды. Есть подвал.
— Доступ в подъезд с «черного» и парадного входа. Кроме того, дом оборудован бомбоубежищем, — написано в объявлении.
Стоимость квартиры — 197 тысяч долларов.
Кто такой Евгений Тикоцкий?
Продавец говорит, что в квартире жил Евгений Тикоцкий. Это известный композитор, народный артист СССР. Он умер в 1970 году, когда ему было 76 лет. Тикоцкий родился в Санкт-Петербурге, но большую часть жизни прожил в Минске. Евгений Карлович преподавал в музыкальной школе, работал композитором на Белорусском радио. Писал музыку к театральным постановкам.
В 1939 году написал одну из первых белорусских опер в истории — «Михась Подгорный». После войны работал худруком Белгосфилармонии. Тикоцкого называют одним из основоположников белорусской композиторской школы.