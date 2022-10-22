Херсонский «котел»: ВСУ приготовили войскам РФ ловушку на левом берегу Днепра 1 22.10.2022, 11:37

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После переправы армия оккупантов окажется в еще более уязвимом положении.

Оккупанты пытаются удержать правобережный плацдарм в Херсонской области. Ведь на противоположной стороне Днепра позиции врага будут несколько проигрышными.

Об этом «24 каналу» сказал военный эксперт, аналитик Андрей Харук. Он подчеркнул, что ликвидация оккупантов на правом берегу позволит ВСУ перебросить дополнительные войска на левый.

Харук отметил, что сейчас на Херсонщине наблюдается не бегство россиян, а попытка их отступления. Ведь оккупанты понимают, что логистика их группировки на правом берегу чрезвычайно сложная.

По его словам, этот плацдарм захватчикам очень нужен для потенциального наступления, например, на Николаев и дальше, возможно, даже для прорыва в Приднестровье. Это, если говорить о планах уровня февраля – марта.

«Сейчас, разумеется, такие планы они строить не могут, учитывая реальную оценку имеющихся ресурсов. Соответственно, удержание правобережного плацдарма для них, с одной стороны, нужно с точки зрения политики. Но с военной точки зрения он сейчас, как чемодан без ручки», – подчеркнул военный эксперт.

То есть, заметил он, особых выигрышей россияне добиться там не могут. А радикально усилить группировку для наступления им очень сложно.

Харук заметил, что закрепиться теоретически можно и на левом берегу. Другое дело, что правый берег Днепра все же выше и позиции их на левом будут несколько проигрышными.

«Здесь возникает еще одна опасность. Потому что ликвидация правобережного плацдарма позволит и нашим Вооруженным Силам перебросить дополнительные войска, скажем, на левый берег на территорию Запорожской области, пока частично оккупированную», – заявил военный эксперт.

И, по его словам, ВСУ могут создать определенную угрозу с северного направления на Мелитополь. А россиянам придется считаться с тем, что им нужно будет усиливать оборону не столько по Днепру, сколько перемещать группировки на северный участок фронта.

«Выход наших войск на берег Днепра в Херсоне будет фактически означать окончание определенного этапа боевых действий. Дальше форсировать Днепр нашим подразделениям будет сложно, а вот перенос центра боевых действий в направлении Запорожья и на оккупированный Мелитополь – это вполне возможно и выглядело бы рационально», – подчеркнул Харук.

В то же время он добавил, что нельзя исключать, что усилия ВСУ будут перемещены на нынешний северный фланг, то есть стык Харьковской и Луганской областей.

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