Появилось видео эффектного уничтожения двух российских ракет украинскими истребителями

Появилось видео эффектного уничтожения двух российских ракет украинскими истребителями2
- 22.10.2022, 11:51
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Крылатые ракеты врага сбили в Одессой и Черновицкой областях.
Утро субботы, 22 октября, началось в Украине с масштабной воздушной тревоги. Враг снова осуществил массовый запуск ракет. Украинские Воздушные силы и силы ПВО активно работали во всех регионах. Большую часть боеприпасов удалось уничтожить.
Так, появились кадры ликвидации украинскими истребителями в небе ракет РФ. Видео впечатляет: украинские пилоты показали высококлассную работу.
Одна крылатая ракета была сбита над Одесской областью , вторая – над Черновицкой.
«Сбили»,- радуется уничтожению боеприпаса в небе очевидец, снявший видео на Одесчине.
Подобную работу провел истребитель ВСУ еще в одном регионе. «Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро. Повреждений объектов и домов граждан нет», – сообщил глава областной военной администрации Руслан Запаранюк на ТГ-канале.