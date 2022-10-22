Появилось видео эффектного уничтожения двух российских ракет украинскими истребителями 2 22.10.2022, 11:51

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Крылатые ракеты врага сбили в Одессой и Черновицкой областях.

Утро субботы, 22 октября, началось в Украине с масштабной воздушной тревоги. Враг снова осуществил массовый запуск ракет. Украинские Воздушные силы и силы ПВО активно работали во всех регионах. Большую часть боеприпасов удалось уничтожить.

Так, появились кадры ликвидации украинскими истребителями в небе ракет РФ. Видео впечатляет: украинские пилоты показали высококлассную работу.

Одна крылатая ракета была сбита над Одесской областью , вторая – над Черновицкой.

«Сбили»,- радуется уничтожению боеприпаса в небе очевидец, снявший видео на Одесчине.

Подобную работу провел истребитель ВСУ еще в одном регионе. «Над Днестровским районом Черновицкой области самолет ВСУ сбил ракету, она упала в озеро. Повреждений объектов и домов граждан нет», – сообщил глава областной военной администрации Руслан Запаранюк на ТГ-канале.

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