Нардеп София Федына: Полк Калиновского — наиболее легитимный представитель белорусского народа

Нардеп София Федына: Полк Калиновского — наиболее легитимный представитель белорусского народа2
- 22.10.2022, 11:52
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Белорусские добровольцы с 2014-го воюют за свободу.
Народный депутат Украины IX созыва от партии «Европейская Солидарность» София Федына высказалась на тему легитимности полка Калиновского:
«Добровольцы полка имени Кастуся Калиновского являются одними из самых легитимных представителей белорусского народа, потому что с 2014-го воюют за нашу и за свою свободу.
Они солидарны в желании признать Беларусь временно оккупированной Российской Федерацией, ибо это шаг к ее освобождению от многолетних московских пут.
Кроме этого, мы хотим призвать украинское правительство и другие государства мира разорвать связи с режимом Лукашенко на территории Беларуси!
Принятие в Раде соответствующего постановления придаст легитимизации белорусской борьбе, а еще — откроет глаза тем белорусам, которые не понимали, где они есть», — написала София на своей странице в Facebook.