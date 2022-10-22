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Нардеп София Федына: Полк Калиновского — наиболее легитимный представитель белорусского народа

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  • 22.10.2022, 11:52
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Нардеп София Федына: Полк Калиновского — наиболее легитимный представитель белорусского народа

Белорусские добровольцы с 2014-го воюют за свободу.

Народный депутат Украины IX созыва от партии «Европейская Солидарность» София Федына высказалась на тему легитимности полка Калиновского:

«Добровольцы полка имени Кастуся Калиновского являются одними из самых легитимных представителей белорусского народа, потому что с 2014-го воюют за нашу и за свою свободу.

Они солидарны в желании признать Беларусь временно оккупированной Российской Федерацией, ибо это шаг к ее освобождению от многолетних московских пут.

Кроме этого, мы хотим призвать украинское правительство и другие государства мира разорвать связи с режимом Лукашенко на территории Беларуси!

Принятие в Раде соответствующего постановления придаст легитимизации белорусской борьбе, а еще — откроет глаза тем белорусам, которые не понимали, где они есть», — написала София на своей странице в Facebook.

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