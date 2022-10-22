Путин сделал крайний шаг, который сломает Россию 2 Сергей Марченко

22.10.2022, 11:56

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Бойня на Белгородском полигоне – не случай, а закономерность.

Армия – это сложнее, чем просто мобилизовать людей и раздать им оружие. Лучшая армия та, где солдаты имеют общую цель.

У ВСУ такая цель: защитить своих родителей от убийства, женщин и детей – от изнасилований. Это мощная мотивирующая цель.

Армия наемников не так эффективна. Стоять насмерть никто не будет, но там – профессионалы с высоким уровнем боевой подготовки и профессиональным пониманием важности группового взаимодействия для выживания. Поэтому «Вагнер» боеспособен и опасен.

Совсем другое – армия мобилизованных на захватнической войне. Вместо общей цели защитить свои семьи, единственная подлинная цель мобилизованных – индивидуальное выживание. Собранные со всего мира мобилизованные чужие друг другу. А стратегия московитов мобилизовать зэков, алкашей, бомжей, безработных и случайных людей у метро делает из армии России армию обезьян с гранатами.

Расстрел на Белгородском полигоне – не случай, а закономерность. Это просто самая громкая новость. Мы просто не знаем, скольких мобилизованных коллеги по тихому забили до смерти в казармах, изнасиловали, сделали инвалидами, подвергают психологическим и физическим пыткам прямо сейчас.

Будут ли эти травмированные потеряшки эффективны в бою? Нет. Они будут думать не о боевых задачах, а как спрятаться, чтобы выжить. Мобилизированные будут сдаваться пачками. Будут убегать с оружием. Будут стрелять своих. Вернутся в Россию и продолжат убивать гражданских.

Именно поэтому мобилизация для захватнической войны – крайний шаг. Поэтому ее так не хотел Путин. Именно поэтому мобилизация сломает Россию и не позволит долго продолжать войну.

Сергей Марченко, «Фейсбук»

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