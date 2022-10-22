«Экспорт практически ушел от нас» 22.10.2022, 12:00

2,690

Новополоцкий завод железобетонных изделий так и не отошел после начала войны.

В Новополоцке рассказали, как ощутил кризис завод железобетонных изделий, пишет телеграм-канал Беларусь за МКАДом.

«Серьезная обстановка началась в марте, мы это ощутили на своих плечах. Экспорт практически ушел от нас. Стагнация была настолько сильной, что начали какую-то отгрузку вести только в июле месяце», — рассказала директор филиала «Новополоцкжелезобетон».

С мая, по ее словам, прекратили покупать новополоцкие железобетонные изделия страны Балтии. В качестве замещения больше продукции стало поставляться на российский рынок.

Прошлогодних объемов отгрузки в натуральном выражении предприятие еще не достигло, отстает на 20-30%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».