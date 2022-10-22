Бывшего главу Китая вывели под руки из президиума с места рядом с Си Цзиньпином 11 22.10.2022, 12:07

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Ху Цзиньтао упирался и не хотел уходить.

Бывший лидер Китая Ху Цзиньтао, сидевший в президиуме съезда Коммунистической партии Китая рядом с Си Цзиньпином, был под руки выведен из зала. Судя по видеокадрам, для 79-летнего Ху это стало неожиданностью, и он сначала не хотел покидать свое место.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

О причинах происшествия не сообщается.

Ху Цзиньтао занимал место в президиуме рядом с нынешним лидером страны Си Цзиньпином. Когда Ху Цзиньтао все же вышел из президиума, он что-то сказал Си, и тот кивнул ему в ответ. После этого бывшего главу Китая вывели из зала заседаний.

По сообщению агентства ТАСС, начавшейся на церемонии закрытия съезда место Ху Цзиньтао рядом с лидером страны оставалось пустым.

Ожидается, что после съезда Коммунистической партии Китая, который проходит с 16 по 22 октября, Си Цзиньпин будет избран на очередной пятилетний срок лидера партии и страны.

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