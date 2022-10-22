«Зая, звони президенту: нас кидают подыхать!» 12 22.10.2022, 12:11

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Мобилизованные в РФ напуганы отправкой на фронт.

Командование ВС РФ в Украине бросает необученных мобилизованных резервистов в самое пекло на фронт. В рядах новобранцев царят панические настроения.

Телефонные разговоры двух российских «мобиков» перед отправкой на передовую перехватила Служба безопасности Украины.

Оба новобранца, судя по разговору, сильно напуганы. Они просят жен писать жалобы во все инстанции, включая президента РФ, чтобы отменить их отправку на передовую в Украине.

По данным СБУ, перехвачен разговор мобилизованных, которые сидели в тылу на Донбассе. Командование решило отправить их на передовую.

«Зая, слышишь, звони родителям! Звони Ваниной жене! Поднимайте вопрос опять на уровне Богомаза (губернатор Брянской обл. - ред.). Нас всех на передок отправляют! Там около 40 тысяч ВСУшников стоит... Из взвода, что был, который вышел, трое выживших осталось. Нас опять в самую п…у кидают. Там минометы е…т, все заминировано! Наше командование о…ло просто. Сидят сами, никто из командования не приезжает, а нас кидают подыхать! Поднимайте там на всех уровнях… хоть президенту звоните напрямую. Я подыхать за этих штабных не собираюсь», - возмущался «мобик».

Другой новобранец сильно возмущался тем фактом, что их обмануло командование. «Мы сейчас выдвигаться будем. Все наши идут в отказ типа. Но вы все равно поднимите вопрос помощнику президента, или кому-то там… Какого нас отправляют, если мы должны сидеть в обороне! Там много «200-х» и «300-х»! (...) У нас прописано в обороне. Какого мы туда вообще идем?», - жаловался жене мобилизованный.

В СБУ посоветовали «мобикам» сдаваться в плен.

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