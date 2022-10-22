Белорус хотел купить машину по низкой цене и лишился более 12 тысяч рублей

Белорус хотел купить машину по низкой цене и лишился более 12 тысяч рублей4
- 22.10.2022, 12:12
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В стране появилась новая схема мошенничества.
29-летний житель Глубокого стал жертвой мошенничества: при попытки купить недорогую машину лишился более 12 тысяч рублей.
Как рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, мужчина нашел в интернете объявление о продаже хорошей машины по низкой цене. Он тут же связался с продавцом и, чтобы машину не перехватили (о чем предупредил продавец), внес предоплату 4900 рублей.
За машиной нужно было ехать в Витебск, что потенциальный покупатель и сделал. Однако там виртуальный продавец ему сообщил, что между ними произошло какое-то недопонимание: машина не в Витебске, а в Бегомле.
Более того, несмотря на внесенную предоплату, машину могут продать другим покупателям. Но все можно исправить, сообщил продавец, внеся всю сумму сразу. Мужчина так и поступил.
И только в Бегомле, когда снова не застал ни продавца, ни товара, он понял, что его обманули.
По данному факту возбуждено уголовное дело.