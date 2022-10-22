Боеспособные части армии РФ в «котле» под Херсоном сократились в 2,5 раза 4 22.10.2022, 12:22

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Группировка врага «тает» на глазах.

Россияне сейчас проводят ротацию, перекидывая на Херсонское направление новомобилизованных, а основную, боеспособную группировку пытаются вывезти с техникой, скорее всего, на Запорожское направление.

Об этом ТСН рассказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

«Те боеспособные части, которые находились на Херсонском направлении, я думаю что там боеспособных осталось не больше 10 тыс человек, хотя группировка составляла где-то до 25 тыс. Сейчас они проводят ротацию, забрасывая туда мобилизованных, а этих пытаются вывезти, при чем пытаются вывезти с техникой, не всегда им удается это сделать, но они пробуют. Я думаю, если их будут перекидывать, то их будут перекидывать на Запорожское направление, потому что теперь понятно, что ВСУ могут наступать на том направлении и для них это критически, их не столь важно удержание Донецкой и Луганской области как сухопутного сообщения с Крымом», – отметил Ягун.

Наступление ВСУ в Херсонской области

По данным Генштаба ВСУ, Россия готовит временно оккупированный Херсон к уличным боям. Город покинула значительную часть населения.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун также рассказал, что российские военные предположительно готовятся взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Такие действия оккупантов могут повлечь за собой катастрофические последствия.

Но он отметил, что военные ВСУ не пострадают. По словам Ягуна, ВСУ как раз могут и не пострадать в случае подрыва дамбы, потому что высота берега, где они находятся, выше берега, на котором будут пытаться укрепиться российские войска.

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