Назван эффективный способ похудеть даже при сидячей работе 1 22.10.2022, 12:23

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Секрет заключается всего лишь в одной мышце.

Ученые нашли способ сохранения здорового обмена веществ в организме при сидячей работе.

Исследователи хьюстонского университета доказали, что задействуя всего одну группу мышц можно ускорить процесс жиросжигания.

Научная работа была опубликована в журнале iScience.

Ученые установили, что активация камбаловидной мышцы минимум пятнадцать минут в день поможет снизить вред от длительного нахождения в сидячем положении.

Камбаловидная мышца составляет 1 процент массы тела и находится на задней части голени.

Активируясь при ходьбе, эта мышца имеет способность кратно ускорять скорость окисления потребляемых углеводов.

В связи с этим специалисты разработали специальные «отжимания» для камбаловидной мышцы, которые можно делать сидя.

В ходе проводимого исследования добровольцам, активировавшим камбаловидную мышцу давали выпить подслащенную воду.

Результаты анализов уровня глюкозы показали, что активация камбаловидной мышцы привела к снижению потребности в инсулине на 60 процентов, а также снизила концентрацию глюкозы в крови на 52 процента.

Способность указанной мышцы сжигать жиры оказалась эффективнее методов интервального голодания.

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