«Скажут, что Суровикин мужественно застрелился» 2 22.10.2022, 12:32

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Как Кремль использует не блещущего интеллектом генерала.

Командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин — не блестящий в интеллекте, убежден военный эксперт Олег Жданов, а потому диктатор возложит на него ответственность за будущие поражения оккупантов в Херсонской области.

В интервью «Радио НВ» Жданов рассказал, как продвигается наступление ВСУ на херсонском направлении.

— Хочу начать разговор с новостей о двух глубоко подсанкционных странах, которые помогают России. Госдеп США сообщил о том, что РФ ищет ключевые ресурсы для ведения войны в КНДР, то есть в Северной Корее, Ким Чен Ина. Что мы знаем об их военном потенциале?

— Очень мало известно о военном потенциале Северной Кореи, это очень закрытая страна. Мы знаем общую численность их Вооруженных сил, частично о наличии вооружения.

И знаем, что у них есть ракетные технологии. Сегодня их ракета летит, если опираться на испытания, на 800−900 км. Но они заявляют, что она может добраться до Соединенных Штатов и может пролететь до 10 тысяч километров.

— Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сейчас в Украины нет ПРО и ПВО, которые могли бы противодействовать баллистическим ракетам Ирана; что ВСУ ищут методы, как им противостоять. Это происходит на фоне новостей, которые якобы Иран намерен поставлять России ракеты Zolfaghar и Fateh-110 класса земля — земля. Что вы знаете об этих ракетах?

— Я не просто поддерживаю то, что сказал Юрий Игнат, я даже могу добавить. Эти ракеты имеют особенности: у них отрицательная главная часть и она отделяется от ракеты на конечном участке траектории.

Думаю, на сегодняшний день нет даже практических испытаний по способности современных противоракетных средств, таких как IRIS-T или NASAMS, перехватывать эти ракеты. Это для нас будет проблемой.

Еще одна особенность 110-й ракеты — она летит на 300 километров. Судя по предыдущим годам, летящие на такие расстояния ракеты очень тяжело перехватываются. Почему? Потому что время полета очень маленькое и реакция систем ПВО или ПРО должна быть мгновенной для того, чтобы успеть запустить противоракету.

— Каким образом может получаться у Ирана или КНДР что-либо производить, учитывая, что они более 50 лет находятся под санкциями? Это значит, что кто-то продолжал им поставлять детали, чтобы они производили свое оружие?

— Это секрет полишинеля. С Северной Кореей — Китай и РФ. Мы знаем, что часть технологий Северной Кореи передал еще Советский Союз, а затем Российская Федерация.

И это неправда, что они сделают одну ракету и выпустят. Нет, у них есть арсенал, есть запас этих ракет. Мы не можем точно сказать сколько, но он есть.

То же и в Иране. Если Россия хотела передать ядерные технологии, то она это сделала. Они просто начали строить атомную электростанцию на территории Ирана и под видом программы Мирный атом завезли в Иран все технологии.

Сегодня у Ирана есть ядерный центр, который скрыт глубоко в горах, защищен. И там есть центр по обогащению урана. Они самостоятельно обогащают уран. На сегодняшний день специалисты отмечают, что Иран стоит в одном шаге от создания ядерного боезаряда. Я так понимаю, им не хватает последнего компонента — это технологии производства самого ядерного заряда.

Возможно (это как версию я выражаю), что Российская Федерация могла заинтересовать Иран тем, что они передадут им эту технологию. Поэтому Иран решил фактически перечеркнуть любой способ выхода из-под санкций и стать более-менее демократической, открытой страной; и пошел ва-банк по поводу поставки техники России.

— Хочу с вами обсудить то, что происходит в Херсонской области. Сейчас много свидетельств тому, что россияне отводят свои элитные войска от Херсона, вывозят все, что награбили. Из-за этого возникло несколько теорий. К примеру, одна из них состоит в том, что после выхода из Херсона они хотят ударить по правому берегу ядерной бомбой. Что вы об этом думаете? Можете ли вы это прокомментировать?

— Вряд ли вопрос стоит о ядерном оружии. На мой взгляд, они просто готовят там плотную оборону, сразятся на правом берегу. Это неофициальная информация, но, я думаю, ей можно доверять: Путин отдал приказ «ни шагу назад».

Дело в том, что для них сдать плацдарм на правом берегу — это катастрофа.

Я бы не сказал, что они выводят элитные части. Они могут выводить некоторые подразделения для усиления других направлений. Но сегодня они увеличили численность группировки на правом берегу. И так они выводят свои спецслужбы, представителей ФСБ, Росгвардии, коллаборантов.

По моему мнению, Херсон может стать городом-заложником в плане сдерживания наступления Вооруженных Сил Украины. [Командующий войсками РФ в Украине Сергей] Суровикин же, по прозвищу Мясник, может начать ковровые бомбардировки или мощные артиллерийские обстрелы Херсона, выставляя ультиматумы, чтобы мы прекратили наступление. Поверьте: они просто так не сойдут с правого берега, пока мы их оттуда не выбьем силой.

— Прокремлевские телеграм-каналы пишут о том, что до конца недели не исключают очень плохие новости, что весь ноябрь им будет очень тяжело. Как вы думаете, о чем идет речь?

— Речь идет об оборонной операции. Мы можем начать более активные наступательные боевые действия. Мы там идем в наступление. Да, очень медленно и осторожно, но можем усилить свои действия. Поэтому они готовятся к мощному оборонительному бою для защиты плацдарма на правом берегу.

— Президент Украины Владимир Зеленский и советник Офиса Президента Михаил Подоляк писали, что якобы россияне намерены взорвать Каховскую ГЭС, чтобы остановить наше контрнаступление. А что они могут от этого выиграть?

— Они ничего не выиграют. Даже с той карты, которую они уже сделали, видно, что затопит и сколько затопит: больше страдает левый берег. А это тот берег, который они контролируют. Их части пострадают — это во-первых.

Во-вторых, наращивание уровня подъема воды будет производиться в течение 72 часов, трех суток. Затем вода пойдет на убыль и еще через три-четыре дня вода вернется к нормальному уровню. Это временная мера. Да, будет волна, будет подтопление, но это не паводок, который будет стоять неделю или несколько, чтобы сделать невозможным перемещение или создать какой-то природный катаклизм, это первое.

А второе — то, что они получают только одни минусы. Северокрымский канал. Там нет насосной станции для подъема воды. Каховская ГЭС регулирует уровень воды для заполнения Северокрымского канала. А это вода в Крым. И есть проблема с охлаждением реакторов на Запорожской атомной станции.

Так что я думаю, что это блеф. Они угрозами обычно шантажируют не только нас, но и международное сообщество.

— Эксперты американского Института изучения войны также посвятили часть отчета выводу военных и чиновников с правого берега Днепра. По их мнению, российское Минобороны обеспокоено, чтобы не было повторения панического отступления, как было в Харьковской области. Но представить себе, что они просто готовы отдать Херсон или правый берег Днепра очень тяжело, учитывая, что для них это была большая победа и единственный областной центр, который они сейчас контролируют. Если говорить о Суровикине, это главнокомандующий. Он стал публичной фигурой, до этого нам никого не показывали. Как вы оцениваете то выступление, которое услышали от него?

— Он пытался угрожать этим выступлением, но не умеет подавать информацию и фактически вызвал только рождение мемов. Суровикин и суфлер — самый популярный мем сегодня в интернете. Он пытался создать угрожающее лицо и угрозу, говорил о «тяжелых решениях». Я так понимаю, намекал именно на то, что они будут разрушать Херсон или угрожать подрывом Каховской дамбы, или какие-то другие меры будут предпринимать для того, чтобы остановить или сделать невозможным продвижение Вооруженных Сил Украины к реке Днепр.

— Публичного генерала будут использовать как козла отпущения? Какая судьба может ожидать этого Суровикина?

— Суровикин — не блестящий в интеллекте. Мы видим, что он не может связать два слова. И действительно, вы правильно сказали, что его вывели в публичную плоскость для того, чтобы он был громоотводом для негатива, который будет сыпаться в связи с проведением «специальной военной операции», как они называют войну России против Украины.

Путин будет сам тыкать в него пальцем и говорить: «Видите, это он все провалил. Пока я возглавлял операцию, все было хорошо, мы захватывали Украину и побеждали. А тут он предложил, сказал, что все быстро сделает, победит, а на самом деле проиграл и все провалил». Приблизительно так я вижу эту картину. С ним может случиться все, что угодно, вплоть до того, что потом скажут, что он «мужественно застрелился».

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