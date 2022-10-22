Во всех школах Минска учеников к концу года ожидает «сюрприз» 1 22.10.2022, 12:36

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Нововведение уже тестируется в 27 учреждениях образования.

Во всех школах и гимназиях Минска к концу года появится электронный ученический билет, рассказала ректор Минского городского института развития образования Татьяна Мороз.

«К концу учебного года планируется, что все учреждения среднего образования Минска будут задействованы. Всего примерно будет 220 тысяч ученических билетов», – пояснила она.

Уже сейчас к пилотному проекту подключено 27 учреждений образования, это 25 907 учащихся.

Для чего нужен электронный ученический билет?

Внедряемый документ можно назвать «студенческим билетом для школьников». Его основная функция: пропуск в здание школы через турникет и замена бумажной справки в общественном транспорте для бесплатного проезда.

Однако при наличии технических возможностей на ученический билет можно «навесить» дополнительные функции. Например, он может заменить читательский в школьной библиотеке или банковскую карту в столовой.

Ученический билет строго индивидуален, кто-либо, кроме владельца, воспользоваться им не сможет. На нем «записаны» имя и фамилия школьника, название учреждения образования, где он учится, и фотография.

Пока получение ученического билета – дело добровольное. Первый раз его выдают бесплатно, а вот замену в случае утери уже придется оплатить.

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