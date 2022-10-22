Бойцы ВСУ захватили позицию оккупантов с хорошим трофеем
- 22.10.2022, 12:44
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Видеофакт.
Бойцы Вооруженных сил Украины захватили позицию российских оккупантов, а на ней и исправную боевую машину пехоты.
Об этом, не указав время и конкретный участок фронта, сообщил нардеп, волонтер и блогер Юрий Мысягин, обнародовав соответствующее видео.
Ролик снят защитником Украины, который снимает «экскурсию» возле БМП.
В свою очередь, разведчики подразделения «Регбисты» Криворожской бригады территориальной обороны на Херсонском направлении увели из-под носа интервентов исправный многоцелевой тягач легко бронированный.