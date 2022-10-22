«Зона Ожидания» на границе в Берестовице: очередь, где находится, сколько стоит 22.10.2022, 12:54

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Краткая инструкция для тех, кто впервые едет в Польшу на личном автомобиле.

Зона ожидания в Беретостовице работает уже как несколько месяцев, но с первого раза ее могут найти не все, о чем нам пишут читатели. Для тех, кто впервые едет в Польшу на личном автомобиле, журналисты autogrodno.by подготовили краткую инструкцию.

Зона ожидания в Берестовице на карте:

В Зону Ожидания должен заехать каждый легковой и грузовой автомобиль, который едет в Польшу через пункт пропуска Берестовица. И только после ее посещения можно продолжить поездку.

Зона Ожидания представляет из себя большую парковку у въезда в поселок Пограничный. Она находится слева у въезда в поселок.

Очередь в Зону Ожидания

У въезда в ЗО необходимо предъявить оплату, поэтому иногда у въезда скапливается очередь.

Стоимость въезда в Зону ожидания – 9,6 рублей

Оплатить можно через ЕРИП, либо через Webpay, либо на место возле шлагбаума у оператора.

После оплаты в ЕРИП сохраните чек:

Его необходимо предъявить у въезда перед шлагбаумом в Зону Ожидания.

После того, как автомобиль въезжает в Зону Ожидания, информация о нем появляется на странице mon.declarant.by/zone/berestovitsa.

Именно на ней можно отслеживать количество автомобилей в очереди в Берестовице.

Также можно подойти к оператору ЗО и на специальном компьютере ввести номер своего автомобиля, система покажет, сколько автомобилей находится перед вами.

Следите за большим экраном

На большом экране в Зоне Ожидания появляются номера тех автомобилей, которым нужно выезжать из ЗО и двигаться в сторону пункта пропуска.

На выезд из ЗО дается 30 минут после появления номера транспортного средства на большом экране, еще 30 минут даются для того, чтобы доехать в пункт пропуска.

В Зоне Ожидания есть чистый биотуалет, магазин с необходимыми продуктами и напитками, горячий кофе.

В самом пункте пропуска нужно будет оплатить сбор за «Ковид» – 32 рубля.

В остальном все привычно.

Что касается времени прохождения границы, то расскажем на опыте читателя, который прислал фотографии для этого материала.

В 9:00 заехал в ЗО и стал 30-м в очереди.

В 11:30 выехал из ЗО и поехал в белорусский ПП «Берестовица».

В 14:30 оказался на нейтральной территории.

В 17:30 выехал из ПП «Бобровники» в Польшу.

На приведенное время ориентироваться нельзя, так как каждый день ситуация меняется.

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