Украинская армия выбивает оккупантов с юга: новые карты боев 22.10.2022, 12:59

2,124

Как выглядит линия фронта 22 октября.

Российские войска продолжают попытки вернуть утраченные позиции вокруг Сватово, штурмовали, но безуспешно, Лиман Донецкой области и провели несколько неудачных штурмов к западу от Лисичанска. Российские войска начали отход из западной части Херсонской области.

Об этом сообщает Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

21 октября российские войска предприняли неудачную попытку наступления к северо-востоку от Харькова вдоль международной границы и продолжили обстрелы населенных пунктов вдоль реки Оскол. Генштаб Украины сообщил, что ВСУ отразили российский штурм Терновой, примерно в 40 км к северо-востоку от города Харькова. Российские войска нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре в Киевском районе города Харькова. Оккупанты продолжали обстреливать и наносить авиаудары по Купянску и населенным пунктам в его окрестностях.

21 октября российские и украинские войска продолжали бои на линии фронта «Сватово-Кременная». Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска продолжают попытки вернуть утраченные позиции вокруг Сватово. Он добавил, что российские силы сосредоточили большую часть своей военной техники вблизи Сватово и Троицкого (около 55 км к северо-востоку от Сватово). В Генштабе Украины также сообщили, что украинские силы отразили российский штурм Лимана.

Сообщается, что 21 октября российские войска совершили несколько неудачных штурмов к западу от Лисичанска. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ подавили российские атаки на Белогоровку и Золотаровку, которые находятся чуть больше чем в 10 км западнее Лисичанска. Российские силы устроили штурм в районе Белогоровки, чтобы восстановить позиции на южном берегу реки Северский Донец в этом районе.

Херсонская область

Кадры с геолокацией показали последствия ударов российской артиллерии предположительно по попыткам украинцев продвинуться южнее Новой Каменки. Российские силы используют украинских гражданских лиц в качестве живого щита при переброске военной техники через реку Днепр. Украинские силы продолжили свою кампанию по перехвату в Херсонской области, нанеся удар по Антоновскому мосту 20 октября. В Генштабе Украины также подтвердили, что 19 октября украинские силы нанесли удар по российской понтонной переправе под Антоновским мостом. В остальном украинские силы продолжали наносить удары по российским позициям и складам с боеприпасами на севере и в центре Херсонской области.

Донбасс

21 октября российские войска продолжали наземные атаки в Донецкой области. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки российских наземных войск в районе Бахмута, к северо-востоку от Бахмута, в районе Соледара и к югу от Бахмута. Украинские силы отразили атаки российских сухопутных войск к востоку от Авдеевки, в районе Первомайского и к юго-западу от Донецка, в районе Марьинки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».