«Лишь с годами поняла, насколько она грамотно проучила девочку» 22.10.2022, 13:04

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Две истории о странных клиентах от белорусского парикмахера.

Давно уже хотела рассказать эти истории, но все как-то руки не доходили написать. В каждой работе происходят забавные случаи, попадаются странные люди. Мои истории будут о странных клиентах из сферы обслуживания, пишет читательница сайта kurjer.info.

Про челку и камеры

Однажды, когда я работала в парикмахерской в Минске, ко мне пришла девушка с просьбой подстричь ей косую челку. Все пожелания были исполнены, и через 15 минут она уже была с челкой. Но когда она на себя посмотрела, то сказала, что ей не нравится на ней косая челка и нужно ее исправить на прямую. Ну что ж, прямую — так прямую. Через несколько минут на ее лице была уже прямая челка. Но девушка пошла вразнос и говорит мне: «Знаете, мне не очень нравится на мне и прямая челка. Дайте ножницы свои мне, я вижу четко, как я хочу».

Я немного растерялась, но протянула ей ножницы. Клиентка берет челку в руку и просто под корень ее срезает, кладет ножницы на стол, поворачивается ко мне и начинает на меня дико орать, что я ей испортила челку. Я находилась тогда еще в начале своей карьеры, поэтому в шоке стояла и не могла ни слова сказать.

Выбегает в холл, где администратор, и начинает ему кричать, что это все ей сделала я и что ей нужна компенсация, иначе она добьется того, что закроют весь салон.

Администратор был уже с опытом и спокойно предложил девушке просмотреть видеозапись из кабинета. Тут девушка растерялась и явно не ожидала, что там было видеонаблюдение. Она пригрозила, что просто так нас не оставит, и быстро убежала из салона. С тех пор ее никто не видел, а меня потом еще всем салоном отпаивали валерьянкой.

Про снежинки

Еще забавный случай был, когда пришла мама с ребенком. Мама попросила подровнять ей кончики и сказала дочке посидеть в «детском уголке». В салоне были белые стены, и девочка взяла фломастеры и начала потихонечку перебираться рисовать на стенах снежинки. Мама предупредила дочку о том, что так делать нельзя, и спокойно сказала: «Если ты на третье предупреждение мое продолжишь рисовать на стенах, я нарисую снежинку тебе на лбу». Девочка посмеялась и продолжила свое дело. Мама начала отсчет, дошла до трех, потом извинилась и встала. Подошла к дочке, которая по-прежнему смеялась, взяла ее руки в одну, вырвала черный фломастер, девочка уже начала кричать и вырываться, но мама продолжила свое дело и нарисовала ей на лбу огромную черную снежинку.

Пока дочка плакала, мама, не сказав ни слова, села обратно в кресло, извинилась и попросила продолжить. Из парикмахерской, кстати, они так и вышли со снежинкой на лбу. Девочка плакала и просила маму стереть, но мама сказала: «Я тебя предупреждала, что на стенах рисовать нельзя, ты меня не послушала, поэтому до конца дня будешь ходить так». Честно, я была в шоке, но лишь с годами поняла, насколько она грамотно проучила девочку.

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