Россия рискует утопить свои войска, переправляя их через Днепр 22.10.2022, 13:14

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Для обеспечения бегства оккупантов из Херсона используются старые советские технологии.

Российская армия пытается наладить переправу через Днепр возле поврежденного Антоновского моста в районе Херсона. Советские технологии задействованы впервые за десятилетия.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, российские силы продолжают укреплять переправы через реку Днепр и завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.

«Хотя использование тяжелых мостов-барж почти наверняка было включено в советское планирование операций в Европе, вполне вероятно, что российским военным впервые за десятилетия пришлось использовать мосты такого типа», - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, использование гражданских барж, вероятно, дает России дополнительные материальные и материально-технические возможности, поскольку во время вторжения она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.

«Если баржевый мост будет поврежден, почти наверняка Россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр подвергаются все большему давлению в Херсоне», - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российское командование приняло решение оставить захваченные территории на западном берегу Днепра на юге Украины. Однако отступление из Херсона сопряжено с трудностями переправы техники через реку.

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