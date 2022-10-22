Синоптики рассказали, какая погода в Беларуси будет в это воскресенье 22.10.2022, 13:20

Возвращение «бабьего лета» пока что не планируется.

В воскресенье, 23 октября, в Беларуси потеплеет, поэтому неспешные прогулки можно не отменять. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью +5..+7, днем +9..11, ветер западный, умеренный.

Ожидается переменная облачность. В основном без осадков. Разве что на севере Беларуси утром и днем прогнозируются несильные кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Днем – с порывами.

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