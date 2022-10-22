«Если уничтожим – дорога на Перекоп открыта» 22.10.2022, 13:25

Украинский генерал рассказал о ликвидации «котла» с армией РФ на правом берегу Днепра.

Россиянам нельзя дать отступить в Херсоне на левый берег Днепра, их нужно разбить сейчас. Иначе украинская армия будет нести большие потери при форсировании Днепра, отмечает генерал-майор ВСУ, руководитель ОО «Аналитический центр изучения и противодействия гибридным угрозам» Сергей Савченко.

«В информационном поле тиражируется информация о решении российской армии отойти на левый берег Днепра в период с конца октября по середину ноября. Оцениваю эту информацию как высоковероятную. Прогнозирую, что они будут пытаться покинуть правый берег до конца ноября. Основная причина – зима и мороз», - объясняет Савченко в комментарии ZN.UA.

По мнению эксперта, когда прибрежные воды Днепра покроет лед, использовать паромные переправы станет невозможно.

Сейчас у оккупантов на этом направлении работает по меньшей мере пять переправ: понтонные, на баржах, катерах. Они подвижны, и попасть в них сложнее, чем в стационарную мостовую переправу. И захватчики могут перекидывать тяжелую технику.

«Переправку по льду (оккупанты) не смогут организовать, поскольку русло Днепра обычно не замерзает. Если мы в этих условиях уничтожим мостовые переправы (а мы научились это делать, пока баржевую не успели разбить) – их логистике наступит реальный конец», - подчеркивает эксперт.

Россияне знают, что им нужно отступать, а ВСУ точно нужно этого не допустить и уничтожить врага на правом берегу, чтобы не нести тяжелые потери при форсировании Днепра.

Генерал Савченко отмечает, что после неудачного наступления оккупационных войск на Киев коммуникации россиян растянулись на сотни километров, и ВСУ могли их всех уничтожить. Большинство же российской группировки смогло отойти.

«Понятно, что тогда мы только отходили от первого удара. Но мы их выпустили и получили Северодонецк и Лисичанск. Сейчас у нас уникальная возможность их не упустить, а уничтожить. Положение войск просто уникально. Если уничтожим – дорога на Перекоп открыта», - уверен Савченко.

По версии американского Института изучения войны (ISW), россияне, вероятно, планируют сдать Херсон и отойти с правого берега Днепра, поэтому готовят соответствующее информационное поле, которое позволит это оправдать. А еще они могут готовить удар по Каховской гидроэлектростанции в надежде, что прорыв дамбы мог бы прикрыть их отступление.

Эксперты института отметили, что командующий вооруженными силами РФ в Украине Сергей Суровикин сообщил, что российское военное руководство должно принять «трудные решения» по Херсонской области и обвинил Украину в планах удара по гражданской и жилищной инфраструктуре Херсонской области. В то же время глава оккупационной администрации области Владимир Сальдо объявил эвакуацию людей на левый берег Днепра в ожидании «широкомасштабного» украинского наступления. В то же время украинская Херсонская городская военная администрация призывает жителей правого берега Херсонщины не «эвакуироваться» на левый берег и дальше – в РФ, как того хотят оккупанты.

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