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ВСУ сбили российский Ка-52 «Аллигатор» в Херсонской области

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  • 22.10.2022, 13:37
  • 1,740
ВСУ сбили российский Ка-52 «Аллигатор» в Херсонской области

Ударный вертолет врага приземлили в Бериславском районе.

В субботу, 22 октября, около 12.00, украинские военные сбили российский вертолет в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«22 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52», - говорится в сообщении.

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