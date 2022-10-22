ВСУ сбили российский Ка-52 «Аллигатор» в Херсонской области

ВСУ сбили российский Ка-52 «Аллигатор» в Херсонской области1
- 22.10.2022, 13:37
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Ударный вертолет врага приземлили в Бериславском районе.
В субботу, 22 октября, около 12.00, украинские военные сбили российский вертолет в Бериславском районе Херсонской области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
«22 октября, около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52», - говорится в сообщении.