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Начался сбор данных о белорусах, родившихся в Украине

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  • 22.10.2022, 13:39
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Начался сбор данных о белорусах, родившихся в Украине

Цель данного мероприятия не называется.

По распоряжению заместителя начальника Белорусской железной дороги (по организации безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий Белорусской железной дороги) Козловского Игоря Анатольевича, были подготовлены списки работников БелЖД которые родились в Украине. Цель данного мероприятия - неизвестна, пишет телеграм-канал железнодорожников Беларуси.

Кроме того, всех работников дороги внесли в автоматизированную систему управления внутренними процессами предприятия SAP с фотографиями, паспортными данными, данными из МВД/КГБ и иной персональной информацией (получилась своеобразная система АИС Паспорт БелЖД).

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