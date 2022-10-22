Под российским Белгородом после взрывов поднялся густой черный дым 4 22.10.2022, 13:43

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Через полчаса после первого удара последовал второй.

22 октября в РФ на территории Белгородской области произошел взрыв в селе Шебекино.

Информация обнародована в местных Telegram-каналах и подтверждена федеральными росСМИ.

Первые сообщения о взрывах появились в сети в 11:52. Тогда же опубликовали видео, на которых слышен один мощный прилет.

Через полчаса на месте взрыва что-то изрядно разгорелось: на видео виден высокий столб дыма.

На следующих кадрах видно, что на месте прилета – черный дым.

Местный губернатор Гладков подтвердил, что действительно произошли взрывы. По его словам, есть 5 пострадавших.

Отметим, от села Шебекино до Белгорода – около 35 км.

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