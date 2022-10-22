закрыть
22 октября 2022, суббота, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под российским Белгородом после взрывов поднялся густой черный дым

4
  • 22.10.2022, 13:43
  • 6,112
Под российским Белгородом после взрывов поднялся густой черный дым

Через полчаса после первого удара последовал второй.

22 октября в РФ на территории Белгородской области произошел взрыв в селе Шебекино.

Информация обнародована в местных Telegram-каналах и подтверждена федеральными росСМИ.

Первые сообщения о взрывах появились в сети в 11:52. Тогда же опубликовали видео, на которых слышен один мощный прилет.

Через полчаса на месте взрыва что-то изрядно разгорелось: на видео виден высокий столб дыма.

На следующих кадрах видно, что на месте прилета – черный дым.

Местный губернатор Гладков подтвердил, что действительно произошли взрывы. По его словам, есть 5 пострадавших.

Отметим, от села Шебекино до Белгорода – около 35 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко
Три ключевых прокола Путина и Лукашенко Роман Бессмертный
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой
Еще десять лет назад мы выяснили, что белорусская и российская армии – отстой Томас Мазетти
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников