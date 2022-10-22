Вертлявому минскому Тараканищу будет несладко 1 Александр Скобов

22.10.2022, 13:48

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Новые российские атаки с территории Беларуси могут в конце концов вынудить Украину к ответным ударам.

Украинское военно-политическое руководство явно разошлось с западными разведками в оценке ситуации на белорусской границе. Оно явно встревожено перспективой нового удара российско-фашистских захватчиков со стороны Беларуси с непосредственным участием армии минского узурпатора.

А вот западные аналитические центры делают успокоительные заявления. Мол, для прорыва основательной украинской обороны сил в Беларуси явно недостаточно, дополнительная военная техника в Белорусь не перебрасывается. Наоборот, кремлевский Гитлер забирает технику из Беларуси для переброски ее на другие участки фронта.

Возможно, это так и есть. Но дело в том, что западные аналитики оценивают ситуацию с чисто военно-технической точки зрения, опять упуская из виду ее политическую составляющую. Непосредственный военный успех и даже оттягивание украинских сил с других фронтов могут быть для нацистского режима Путина целями глубоко второстепенными.

Новые российские атаки с территории Беларуси могут в конце концов вынудить Украину к ответным ударам по этой территории. И тут вертлявому минскому Тараканищу будет уже не отвертеться. Он становится непосредственным участником вооруженного конфликта. Допустим, пользы от его воинства на поле боя будет немного. Зато Путин окончательно повяжет его с собой.

Но главное даже не это. Вовлекая в боевые действия такие страны, как Иран и Беларусь, Путин выстраивает свою «международную коалицию», придавая «конфликту» все более четкие очертания противостояния либерального и антилиберального «мировых полюсов», между которыми всем остальным рано или поздно придется выбирать. Он надеется, что логика борьбы заставит примкнуть к нему те авторитарные режимы, которые пока что пытаются лавировать.

«Интернационализация конфликта» несомненно является новым шагом в его эскалации. И пока ведущие западные державы всеми силами от этой эскалации пытаются уклониться, Путин «банкует». Пока Запад уклоняется от применения собственной вооруженной силы, Путин может беспрепятственно повышать ставки, подводя мир к краю, за которым вопрос будет стоять так: или признание аннексии хотя бы де-факто – или российский ядерный удар по США.

Втягивание белорусского диктатора в открытые военные действия, сопровождаемые воплями о том, что на него напало НАТО – это переход на очередной виток спирали эскалации. Ради такого политического результата не жалко пожертвовать несколькими базами на территории Беларуси и некоторым количеством жизней российских и белорусских солдат, которые погибнут от ответного украинского удара. Ну а когда этот выродок считал чужие жизни?

Александр Скобов, Facebook

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