«Через пять дней вода спадет и для ВСУ откроется прямой путь до Крыма» 5 22.10.2022, 13:54

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Военный эксперт рассказал о последствиях подрыва Каховской ГЭС для армии РФ.

Американские чиновники считают, что у ВСУ сейчас есть окно возможностей для наступления на Донбассе и взятия Херсона. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники. Собеседники издания полагают, что украинские войска имеют шансы на успех в ближайшие шесть недель. Потом боевым действиям будет мешать погода: продвижение поздней осенью замедлит грязь. И армии смогут перемещаться быстрее, только когда земля уже промерзнет.

О том, что можно ожидать в ближайшее время на фронте, «Настоящему Времени» рассказал военный эксперт Валерий Рябых.

– Согласны ли вы с оценками американских чиновников, на которых ссылается The New York Times, что сейчас окно возможностей у Украины для успехов на фронте – примерно полтора месяца?

– Я понимаю, что эта оценка связана с комплексной оценкой всех условий, которые могут способствовать наступлению. Это физико-географические условия с учетом климата, с учетом тех погодных условий, которые складываются в это время на этих территориях, и, конечно же, с точки зрения таких факторов, как готовность ВСУ и обеспеченность всем необходимым для проведения решительных действий, а также состояние оккупационных войск Российской Федерации, которое сейчас осложнено значительным убытием по разным причинам обученного и подготовленного личного состава и пополнением теми необученными, слабо подготовленными к ведению активных действий частично мобилизованными в Российской Федерации, которые сейчас в массовом порядке перекидываются.

Чаще всего первая партия приходит через короткое время и не имеет достаточной подготовки. Кроме подготовки они не прошли слаживание в составе боевых подразделений. В последние две недели были неоднократные случаи, когда мобилизованные просто терялись на поле боя. И их собирали украинские военнослужащие и без труда пленили.

Все эти оценки лежат в основе оценок американских аналитиков. Они в целом отражают ту ситуацию, которую мы сейчас имеем. Сейчас погодные условия достаточно лояльные к проведению активных боевых действий, еще не наступила осенняя распутица. Погода стоит достаточно сухая, земля позволяет перемещение тяжелой техники по полю боя. И в принципе все условия есть для реального планирования и проведения операций. Насколько это совпадает с планами Генерального штаба Украины, можем увидеть уже в ближайшее время. Нужно констатировать, что президент Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандования Украины. И какие-то решения были приняты. И часть из этих решений, возможно, можно будет увидеть в том числе и на поле боя.

– Минобороны России, в свою очередь, утверждает, что наступление ВСУ под Херсоном уже началось, а западные аналитики говорят, что отсутствие новостей об этом со стороны Киева может быть как раз косвенным подтверждением, что это уже началось. Как вы думаете?

– Тяжело судить по тому, что сейчас происходит в информационном пространстве. Но в целом наблюдается определенное затишье. Так не раз бывало, когда Вооруженные силы Украины обращались к украинским журналистам с тем, чтобы, допустим, тему того или иного направления сейчас не освещать и ждать официальных сообщений. Сейчас складывается где-то подобная ситуация. Но если судить по тем же официальным сообщениям генерального штаба по оперативной обстановке, которые издаются у нас два раза в сутки, или тем же сводкам по потерям противника, то можно говорить, что, особенно по сегодняшней сводке, которая отражает потери противника за предыдущий день, можно говорить об определенном затишье.

Количество потерь выдано меньше как в живой силе, так и в бронетехнике. Социальные сети не отражают какую-то активность. И на этом фоне вызывает определенные сомнения активность именно российской стороны, которая пытается наводнить информационное пространство именно своей повесткой дня. Именно оттуда мы слышим, что Вооруженные силы Украины проводят активное наступление в Херсонской области. Но нужно отметить, что Вооруженные силы Украины продолжают плановую деятельность по уничтожению складов противника, по уничтожению плановых целей и уменьшению потенциала.

– В случае наступления ВСУ на сам Херсон российские войска его оставят или будут вести уличные бои? Какой прогноз можете дать?

– Здесь может быть несколько вариантов. И один из вариантов, что именно за счет того, что сейчас объявлена эта информационная кампания, которая может быть кампанией прикрытия для перекидывания и вывода части войск, которая задействована в боевых действиях на правом берегу Днепра. Руководство оккупационных войск может под видом эвакуации мирного населения выводить часть своих подразделений, выводить часть наиболее ценной техники, потому что при паническом отступлении большинство той техники, которая сейчас находится на правом берегу, ее придется оставить. За счет отведения войск, возможно частичного, и за счет сокращения территории может быть увеличена плотность войск и, допустим, организована оборона отдельных узлов того же Херсона.

Российским руководством может делаться ставка на то, чтобы за счет сокращения площади обороняемой территории увеличить плотность войск. И учитывая тот факт, что украинские войска не ведут войну варварским методом, не уничтожают, как это делают российские оккупационные войска, нанося удары по площадям, используя тактику огневого вала, то в этих условиях существует возможность, что у российского руководства могут быть планы длительное время оборонять тот же Херсон. Для чего-то подогревается эта информационная истерия о том, что будет взорвана плотина Каховской ГЭС. И нужно отметить, что возможностей для подобного действия, как и желания, у Вооруженных сил Украины нет.

Сегодня украинская разведка опубликовала данные, что мероприятия по минированию плотины российскими оккупационными войсками были проведены еще в апреле. А за последнюю неделю были дополнительно заминированы машины, энергоагрегаты и опоры плотины. Если говорить о той версии, которую озвучивают российские пропагандисты и представители военно-политического руководства о том, что Украина может, нанося удары теми же HIMARS, уничтожить эту плотину. Но это откровенно чепуха.

Такой объект, который рассчитан на сдерживание вплоть до ядерного удара, может быть разрушен только применением огромного количества взрывчатых веществ. А при условии, когда плотина контролируется российскими оккупационными войсками, у украинской армии нет никаких возможностей.

Еще одна версия, что они могут отойти полностью на правый берег. Возможно, что для прикрытия этого отступления и может быть взорвана эта плотина. Но это тоже достаточно такая хлипкая версия, потому что реально разрушения будут большие, разрушения будут именно на том берегу, на котором будут находиться российские войска. И это возможно только в одном случае: если они будут глубоко эвакуироваться через Крым и туда в район Краснодарского края, когда у них уже нет и планов даже и Крым защищать. Потому что через пять дней все эти процессы пройдут, вода спадет – и откроется для Вооруженных сил Украины прямой путь до Крыма. То есть с военной точки зрения это достаточно абсурдные решения.

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