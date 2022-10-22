Деньги подруги Шойгу неожиданно обнаружили Вильнюсе 4 22.10.2022, 14:20

3,670

Минобороны РФ «инвестирует» в Литву?

Человек по имени Адолфас Каминскас мало кому известен не только в России, но и в его родной Литве. Его скромный бизнес Motoideja по продаже мопедов и запчастей к ним не приносил большого дохода. Но несколько лет назад Каминскас начал фантастически быстро богатеть, в конечном итоге став бенефициаром нескольких литовских предприятий в разных частях Вильнюса, владеющих активами на сумму около 20 млн евро. Внезапное обогащение совпало с женитьбой Каминскаса на Елене Шебуновой, матери внебрачных детей Сергея Шойгу, заработавшей миллионы на контрактах МЧС и Минобороны. Семейная пара Каминскасов активно инвестировала в Литву вплоть до начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет The Insider.

Каминскас никогда не был миллионером. Единственным его бизнесом была компания Motoideja — небольшой магазинчик, основанный в 2004 году в жилом районе советской застройки в Вильнюсе, где продавались мопеды, мотоциклы и запчасти к ним. В последнем годовом отчете Motoideja раскрыла свои продажи за 2019 и 2020 годы. В общей сложности выручка составила 94 евро. В магазинчике нам заявили, что он больше не принадлежит Каминскасу и что они знают его, но не видели уже много лет, потому что он переехал в Россию.

В России он нашел свою любовь — Елену Шебунову (теперь Елену Каминскас), бывшую бортпроводницу. Как сообщал The Insider в 2019 году, у Шебуновой был роман (и общие дети) с Сергеем Шойгу. Так совпало, что свое состояние Шебунова заработала на государственных подрядах, связанных с МЧС (в тот период, когда его возглавлял Шойгу) и Минобороны.

Рождение денег

49-летняя Елена Каминскас (Шебунова) начинала свою карьеру в качестве бортпроводницы летного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В 2001 году у нее родился сын Данила, который получил отчество Сергеевич — по имени его отца, действующего министра обороны Сергея Шойгу.

В 2008 году у Елены Шебуновой родилась дочь Дарья, которая также получила отчество Сергеевна. Шойгу на тот момент занимал пост главы МЧС.

В то же время Шебунова стала совладелицей бизнесов, получавших госконтракты от МЧС. Позднее, когда Шойгу занял должность министра обороны, фирмы Елены начали зарабатывать также и на сделках с военным ведомством. Своя компания ООО «Лега-Пищевик» появилась у Шебуновой в 2003 году. Эта фирма занялась обеспечением питания структур МЧС, а позднее — Минобороны. На государственных контрактах «Лега-Пищевик» заработала 121,3 млн рублей (около €2 млн по действующему курсу). В 2022 году фирма была ликвидирована. Какого-либо значимого собственного капитала для первоначальных инвестиций в бизнес у Шебуновой быть не могло. Согласно изученным нами утечкам из базы Федеральной налоговой службы, в 1999–2001 годах она зарабатывала в МЧС в среднем 40 тысяч рублей в месяц (около $1,4 тысячи в год по курсу того времени).

В 2014 году Шебунова стала соучредителем ООО «Спецстройконструкция». Эта компания получила от государственного предприятия «Главное военно-строительное управление № 12» 4,3 млрд рублей (около €68,5 млн по действующему курсу). В основном контракты касались поставок отделочных материалов для строительства военных объектов Министерства обороны.

В 2015 году Шебунова приобрела земельный участок площадью 200 соток в элитном поселке Жуковка рядом с Москвой. В ее владении оказался также особняк (1196 квадратных метров). На участке расположены и еще несколько строений — общей площадью 1128 квадратных метров. Это поместье оценивается в 1,5 млрд рублей (€24 млн по действующему курсу).

В течение 2017 года, по информации The Insider, романтические отношения Шебуновой и Шойгу завершились. Вскоре после этого Елена сошлась с Адолфасом Каминскасом. Фамилию в российской базе юридических лиц с Шебуновой на Каминскас она поменяла в 2019 году, но официально брак мог быть заключен и раньше.

Парень пришел к успеху

В 2019 году Адолфас Каминскас, согласно базе ГИБДД Москвы, стал собственником Mercedes-Benz GL350 ВLUЕТЕС 4МАТIС. Предыдущим владельцем автомобиля была Галина Ахметова — бизнес-партнер и доверенное лицо Шебуновой.

Согласно полученным из Росреестра данным, в 2020 году Шебунова подарила своему мужу имение в Жуковке. 5 октября 2022 года Адолфас Каминскас по договору дарения вернул недвижимость жене.

Единственная фирма, принадлежащая Адолфасу Каминскасу в России, называется «А.Е.Инвест». Она учреждена в августе 2019 года и зарегистрирована по адресу принадлежащего супруге Каминскаса московского ресторана (улица Минская, дом 10). Уставный капитал «А.Е.Инвест» — 1 млн рублей (€16 тысяч). 2020 и 2021 годы, согласно бухгалтерской отчетности, компания закончила с убытками: 4 и 4,8 млн рублей соответственно (€64 тысячи и €76 тысяч в качестве убытков).

В 2021 году Адолфас Каминскас зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя (основной вид деятельности — «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества»). Таким образом, весь российский бизнес появился у него уже после женитьбы.

Инвестиции в Литву

Исследование, проведенное Siena, показывает, что Каминскас начал накапливать свое литовское состояние с солидными партнерами. В 2017 году он инвестировал в компанию Pandos Investicijos, основанную членом семьи, оказавшей огромное влияние на недавнюю историю Литвы. Pandos Investicijos была создана Айгозель Гулмедовой, невесткой Юрия Борисова, печально известного российского бизнесмена с многочисленными деловыми интересами как в Литве, так и в России. Знаменитый своим бизнесом по ремонту вертолетов, Борисов также является виновником президентского импичмента.

Борисов был главным спонсором президентской кампании, в результате которой в 2003 году Роландас Паксас, известный пилот самолетов и бывший мэр Вильнюса, занял самый влиятельный пост в стране. Всего через год после инаугурации Паксас был отстранен от должности за нарушение конституции Литвы. Решение президента использовать свою исключительную власть и предоставить Борисову литовское гражданство было одним из основных факторов, приведших к падению Паксаса.

Впоследствии Борисов потерял свой литовский паспорт, но он никогда не терял своих интересов в Литве, будучи владельцем нескольких предприятий и впечатляющего поместья недалеко от Тракая, исторической столицы Литвы. Невестка Борисова учредила Pandos Investicijos в августе 2017 года. Через неделю после создания Каминскас стал владельцем 25% компании. Менее чем через год он стал ее единственным владельцем. Именно эта компания послужила стартовой площадкой для инвестиций Каминскаса в Вильнюсе.

В конце 2017 года Pandos Investicijos приобрела 50% акций компании 77 Laisves. Название отражает основной вид деятельности компании — возведение дома на проспекте Лайсвес, 77 в Вильнюсе. В 2018 году 77 Laisves сообщила о владении активами на сумму €4,47 млн.

Жилой дом по адресу Лайсвес, 77 был возведен в 2019 году. Однако финансовые результаты за год компания Каминскаса никогда не раскрывала, а потому невозможно определить, сколько денег она заработала на продаже десятков новых квартир.

Еще один бизнес, который Каминскас начал развивать в 2017 году, — это вильнюсская компания Despecto. Начав с миноритарного пакета, он стал единственным владельцем компании в середине 2020 года.

В 2018 году Despecto инвестировала в бывший торговый центр в жилом районе Вильнюса. Согласно документам компании, стоимость актива составляла около €7,9 млн. Менее чем за два года бывший магазин превратился в Moon Play, новое заведение семейного типа, названное в официальном пресс-релизе «крупнейшим центром отдыха и развлечений в странах Балтии».

Согласно последнему годовому отчету, Despecto работает с убытком, но активы компании оцениваются в €11,42 млн. Компания также сообщила о кредиторской задолженности почти на €10 млн без указания кредиторов.

Война меняет планы

Два ранее упомянутых девелоперских проекта — не единственное место, куда ушли деньги Каминскаса. В 2020 году Pandos Investicijos приобрела земельный участок площадью 1 га на окраине Вильнюса.

Компания Homa, разработавшая жилой проект Каминскаса на Лайсвес, 77, объявила, что строит на этом участке склад. Сообщается, что стоимость проекта составляет €8 млн. Однако Каминскас больше не владеет всеми этими активами. Он начал продавать их через несколько месяцев после того, как Россия вторглась в Украину. На тот момент Каминскас уже был гражданином России.

Данные, полученные The Insider, показывают, что российский паспорт Каминскаса впервые упоминается в российском реестре в апреле 2022 года. Неясно, когда именно он получил гражданство и остался ли у него литовский паспорт. Новая строительная площадка с будущим складским офисом теперь принадлежит компании Foreksas, зарегистрированной в августе 2022 года. Фактическим владельцем Foreksas является Паулюс Квеселайтис, владелец Homa Group. Квеселайтис также купил у Каминскаса Despecto и Pandos Investicijos. Обе компании были переданы одновременно, 15 сентября 2022 года.

«Мы такие вещи не проверяем»

В телефонном интервью Siena Квеселайтис сказал, что ему ничего неизвестно ни о происхождении капитала Каминскаса, ни о сообщениях о предполагаемом романе его жены с Шойгу. «Мы такие вещи не проверяем. <...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он.

По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок. «Это финансировали банки, Адолфас Каминскас не был основным [источником]. Он был деловым партнером», — сообщил Квеселайтис. Он утверждал, что выход Каминскаса из литовских предприятий не был внезапным решением. «Мы расстались летом этого года. <...> Мы купили его часть в некоторых проектах, о которых вы упомянули, и движемся дальше в одиночку», — пояснил он.

Он отказался раскрыть, сколько денег Каминскас получил за бизнес, который он недавно продал. «Я не могу это комментировать. Мне трудно сказать, заработал он деньги или потерял их. Я не могу вам этого сказать», — ответил Квеселайтис. На вопрос, участвовал ли в строительстве недвижимости российский капитал, он повторил, что не может этого раскрыть.

Мы нашли два номера, чтобы позвонить Каминскасу: один в России и один в Литве. Однако оба номера больше не работали. На момент публикации этого материала Каминскас не ответил на запрос о комментариях, отправленный по электронной почте.

The Insider связался по телефону с Еленой Каминскас (бывшей Шебуновой) и спросил, помогает ли она нынешнему мужу с его инвестициями в Вильнюсе. «Вы знаете, Сергей, я не даю комментариев ни о своем муже, ни о чужом муже. Поэтому я не буду отвечать на ваши вопросы. Пишите так: я отказалась от комментариев», — сказала она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».