Точнее Ванги: названы пять фантастических книг, которые предсказали будущее 6 22.10.2022, 14:21

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Как люди из прошлого столетия предугадали развитие общества и технологий.

Жанр фантастики неразрывно связан с допущениями на тему будущего, развития общества и технологий. Но поскольку допущения эти строятся на имеющихся тенденциях того или иного времени, они имеют склонность так или иначе воплощаться в жизнь.

Журналисты портала marieclaire.ru собрали несколько фантастических романов — от горячей новинки до классики, выпущенной в середине прошлого века — в которых вы можете узнать одно из отражений современного мира. Вот Артур Кларк, выпускающий роман в 1968 году, предсказывает будущее космонавтики (список «сбывшихся» и «несбывшихся» прогнозов есть даже в статье Википедии). А вот Виктор Пелевин говорит о далеком будущем, поднимая при этом актуальные темы, предлагая порассуждать о недостижимом и показывая, что «изменилось все, но в конечном счете осталось тем же».

«Transhumanism Inc.», Виктор Пелевин

Сам по себе трансгуманизм — относительно молодая философская концепция, которая поддерживает идею, что развитие науки и технологий должны со временем избавить человека от нежелательных факторов существования: болезней, страданий, старения и смерти. Казалось бы, звучит превосходно, но, когда идея прикладывается к реальности, возникает обширный список этических вопросов. С ними и затевает свою красивую постмодернистскую игру Виктор Пелевин, описывая дивный мир будущего.

«Transhumanism Inc.» — это роман, похожий на зеркальный коридор. Через далекое будущее автор возвращает нас к истокам, через утопические идеи показывает несовершенство общества. Здесь, разумеется, не обошлось без ироничных ссылок на обсуждаемые сегодня тренды: культура отмены, расовый вопрос, массовое чипирование. Само существование трендов становится иронической отсылкой.

Пелевин создал реальность, где вывод сознания за пределы тела — привилегия сильных (и богатых) мира сего. Сама по себе идея не нова, но в своей неподражаемой манере писатель все-таки сделал это оригинально. И очень сложно перестать думать о будущем, в которое мы движемся сегодня.

«Лавина», Нил Стивенсон

«Лавина» была первым по-настоящему успешным романом Нила Стивенсона, которого теперь считают писателем-визионером и одним из самых «злободневных» современных фантастов. Эта книга подарила второе дыхание литературному киберпанку, а вместе с тем невероятно точно для 1992 года предсказала будущее соцсетей и виртуальной реальности. Автор, отлично разбираясь в компьютерах, весьма удачно предсказал потенциал их развития. То, что было фантастикой в 90-х, стало нашей реальностью. Без лишних слов: описанная Нилом Стивенсоном в «Лавине» программа «Земля» послужила источником вдохновения для создания Google Earth.

В «Лавине» мир делят корпорации и мафия (что иногда одно и то же), и осталось очень мало места для людей. Стивенсон описывает это с холодной безжалостностью. Но есть Метавселенная, которая кажется местом, где больше возможностей, более дружелюбным и безопасным. Но только на первый взгляд. И даже эту шаткую иллюзию грозится разрушить таинственный сетевой наркотик, Лавина, который убивает пользователей в реальном мире…

«2001: Космическая одиссея», Артур Чарльз Кларк

У «Космической одиссеи» удивительная история: роман основан на сценарии фильма, который Кларк писал совместно со Стэнли Кубриком, а сюжет фильма в свою очередь основан на рассказе Кларка. Сюжетно он имеет мало общего с концепциями, которые можно предсказывать: это история инопланетных монолитов на различных спутниках планет Солнечной системы (Луне и Япете), их исследования и последствий выхода человеческого разума на новую ступень.

Но в то же время роман наполнен деталями и упоминаниями прогнозов ближайшего на тот момент будущего — 2001 года. Начиная от возможности читать электронные газеты с планшета и заканчивая историей исследования атмосферы Юпитера. Некоторые из предположений, конечно, оказались излишне оптимистичными даже для 2021 года, такие как искусственная сила тяжести на космических кораблях и в целом прогресс исследования космоса. Тем не менее, некоторые меткие и емкие детали подтвердились, и это дарит роману неповторимую атмосферу. Настоящая возможность посмотреть в будущее глазами человека из прошлого столетия.

«Я, робот», Айзек Азимов

Сложно переоценить культурное влияние знаковых работ Азимова на современное общество. «Я, робот» стоит особняком, представляя собой зарю самой идеи искусственного интеллекта в жанре фантастики. Все, от роботов-пылесосов до сложнейших обучаемых нейросетей, а также то, как мы воспринимаем эти явления — невозможно представить сегодня без фундамента, заложенного Азимовым. Это стало частью культурного кода.

«Я, робот», по сути, сборник рассказов и повестей, посвященный различным сложностям, которые возникают во взаимодействиях людей и роботов. Впервые в истории фантастики роботы описывались не как угрожающие создания, взбунтовавшиеся против людей. Сформулировав знаменитые три закона робототехники, Азимов изобразил помощников человека, которые следуют непоколебимой логике. Человеческий фактор, в свою очередь, является точкой возникновения хаоса, который и становится основой сюжетов этих коротких и неизменно впечатляющих историй.

«Конец радуг», Вернон Виндж

На самом деле, история, которую мы видим в «Конце радуг» с точки зрения предсказания будущего, сильно перекликается с «Лавиной» Стивенсона. Мы видим торжество виртуальной дополненной реальности и высоких технологий (автомобили на самоуправлении, дроны и электронные книги). Сегодня что-то из этого действительно стало частью нашего обихода, а что-то находится в стадии активной разработки и обещает сбыться в ближайшее время. Для романа 2006 года практически каждая деталь была безусловной технологической фантастикой.

На фоне этого развивается история о природе творчества, правительственных заговорах и просто одной семье со сложными отношениями. «Конец радуг» — роман-калейдоскоп, где темы и образы сменяются, перетекая один в другой и завораживая читателей яркими красками. Сюжет здесь интересен с точки зрения фантастики, и с точки зрения чисто человеческой драмы, а в итоге — как философское высказывание.

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