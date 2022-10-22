Мелони принесла присягу как премьер-министр Италии 3 22.10.2022, 14:30

Лидер итальянских правых стала первой женщиной на этом посту.

Джорджия Мелони в субботу, 22 октября, приняла присягу как первая женщина-премьер-министр Италии.

Присягу также приняли 24 министра ее правительства, сообщает Reuters.

«Я клянусь быть верной республике», - сказала Мелони перед тем, как пожать руку президенту Серджио Маттарелли.

Отмечается, что ее правительство заменило администрацию национального единства во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Мелони столкнется с рядом сложных проблем, в частности, с приближением рецессии, ростом счетов за электроэнергию и тем, как выступить единым фронтом относительно войны в Украине.

Ранее в пятницу Мэлони обнародовала свою команду. По пять министерских портфелей получили ее партнеры по коалиции, девять министерств возглавят члены ее партии. Технократы составляют остальную часть команды из 24 человек, в которую входят только шесть женщин.

Выборы в Италии и назначение нового правительства

26 сентября стало известно, что правый альянс во главе с Партией «Братья Италии» Джорджии Мэлони одержал победу на парламентских выборах в Италии. В Альянс также входят партия «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

После победы на выборах Джорджия Мелони пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому «верную поддержку» ее страны. Ранее Зеленский поздравил Мелони и ее политическую силу с победой на выборах. Он написал, Украина рассчитывает на «плодотворное сотрудничество с новым итальянским правительством».

За отношениями между правой коалицией Италии и Россией внимательно следят. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини часто хвалил Путина и носил футболку с лицом российского лидера.

А во вторник новоизбранный спикер нижней палаты Лоренцо Фонтана политик «Лиги», заявил в интервью на государственном телевидении о последствиях санкций против России. «Они могут стать бумерангом, и мы окажемся в больших трудностях», - сказал он в ток-шоу Porta a Porta.

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