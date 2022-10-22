Умер уроженец Минска, известный журналист Леонид Канфер 1 22.10.2022, 14:30

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Леонид Канфер

Фото: facebook.com

Ему было 49 лет.

22 октября в одной из больниц Германии умер журналист и режиссер-документалист Леонид Канфер. Как пишет newsru.co.il, об этом сообщила в Facebook его жена, украинская журналистка Светлана Канфер.

Леонид Канфер родился в Минске в 1973 году. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета и сотрудничал с несколькими изданиями, в том числе «Знамя Юности» и «Белорусская газета».

В 90-е годы работал как специальный корреспондент на российских телеканалах НТВ, ТВ-6 и ТВЦ. С 2003 по 2011 год был корреспондентом «Недели с Марианной Максимовской». Дважды становился лауреатом премии ТЭФИ в номинациях «Специальный репортаж» и «Специальный репортер» за фильмы о Чечне. В 2007 году был назначен советником Рамзана Кадырова по вопросам СМИ, но через полгода покинул этот пост.

В разные годы работал в зонах боевых действий – в Афганистане, Чечне, Южной Осетии.

В 2013 году приехал в Израиль, около года был главным редактором русскоязычного «9 канала». В 2014 переехал в Москву, а затем – в Украину. Работал редактором отдела спецпроектов на украинском телеканале «Espreso.tv».

Снял документальные фильмы «По ту сторону Луны», «Тайна гибели Ромео», «30 лет до свободы».

Последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

У Леонида остались жена, сын и две дочери от предыдущих браков.

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