Украинская артиллерия разгромила казарму с 70 оккупантами под Херсоном 22.10.2022, 14:38

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На месте удара занялся яркий пожар.

22 октября стало известно об ударе украинской артиллерии по казарме россиян в селе Ольговка Херсонской области.

Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».

Активист утверждает, что удар был нанесен 21 октября.

Пока неизвестно точное количество раненых и погибших. Однако в месте расположения ориентировочно находилось около 70 россиян.

На опубликованном фото виден масштабный пожар. Поэтому есть надежда, что потери армии РФ будут ощутимы.

Отметим, Ольговка – село в Бериславском районе Херсонщины. Населенный пункт расположен на берегу Днепра в 12 км от Новой Каховки.

От села до возможных позиций ВСУ – около 40 км.

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