Украинская артиллерия разгромила казарму с 70 оккупантами под Херсоном
- 22.10.2022, 14:38
- 2,160
На месте удара занялся яркий пожар.
22 октября стало известно об ударе украинской артиллерии по казарме россиян в селе Ольговка Херсонской области.
Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».
Активист утверждает, что удар был нанесен 21 октября.
Пока неизвестно точное количество раненых и погибших. Однако в месте расположения ориентировочно находилось около 70 россиян.
На опубликованном фото виден масштабный пожар. Поэтому есть надежда, что потери армии РФ будут ощутимы.
Отметим, Ольговка – село в Бериславском районе Херсонщины. Населенный пункт расположен на берегу Днепра в 12 км от Новой Каховки.
От села до возможных позиций ВСУ – около 40 км.