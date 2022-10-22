В Польшу и Литву не впустили 137 нелегалов со стороны Беларуси 22.10.2022, 14:46

Задержаны четыре пособника.

За минувшие сутки 137 мигрантов пытались проникнуть в Литву и Польшу со стороны Беларуси.

В Польшу 21 октября пытались незаконно попасть 98 иностранцев. Среди них — граждане Турции и Шри-Ланки, 20 из которых подошли к барьеру и были оттеснены на территорию Беларуси.

Задержаны 4 украинца, перевозившие в общей сложности 13 иностранцев — граждан Египта, Судана и Сирии. В этом году было задержано 270 пособников, сообщает Погранслужба Польши.

На литовско-белорусской границе за сутки были задержаны 39 мигрантов, пишет Delfi.

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