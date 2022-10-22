Трещина между Кремлем и армией РФ дошла до дна 1 22.10.2022, 14:47

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Путин не очень удачно пытается подражать Кадырову.

Путин 20 октября проверил подготовку мобилизованных россиян к войне. Это было нужно диктатору, чтобы показать себя в выгодном свете, прежде всего, перед армией.

Такое мнение «24 каналу» высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, визит главы Кремля на полигон в Рязанской области был элементом пиара.

Ведь диктатор не показывался рядом с российскими военными в течение 8 месяцев войны против Украины.

«Каждый пиарится как может. Путину нужен был какой-то пиар, какая-то демонстрация того, что он – жив. Ведь по этому поводу тоже звучали сомнения», – сказал Яковенко.

По мнению российского журналиста, диктатор также пытается подражать руководителю тикток-войск Рамзану Кадырову. Тот в порыве «воинственности» даже рассказывал сказки о том, что отправил своих сыновей на фронт.

«Путин подражает Кадырову. Он пытается создать имидж «отца-командира», «отца нации». Однако пока выходит не очень удачно», – заметил оппозиционер.

Яковенко добавил, что сколько бы российский диктатор ни пытался создать видимость близости к российской армии, на самом деле ему никто не верит. Ведь главный враг Путина сейчас не Украина, а именно российские войска. Причем они недовольны даже в российском Генштабе.

«Сейчас трещина между Кремлем и армией России дошла до самого низа. Мобилизация, которую объявил Путин, показала, что людей отправляют на фронт без экипировки и надлежащего обучения. Иногда мобилизованных просто бросают в поле, оставляя без возможности выживания», – подчеркнул журналист.

Он отметил, что из-за такой ситуации среди российских военных все больше проявляется ненависть и возмущение своим руководством. Яковенко добавил, что это и есть главная угроза для путинского режима.

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