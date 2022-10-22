«За $3 я могу питаться целый день» 3 22.10.2022, 14:54

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Как белоруска живет в Индонезии.

Белоруска рассказала «Радыё Свабода», как живет в Индонезии за $250 в месяц, ест блюда за $1 и считает достаточно большой комнату, если там можно разложить коврик для йоги. А также — почему индонезийцы не ходят к медикам, постоянно улыбаются и считают приличным опаздывать на три часа.

Из Дрибина в Джокьякарту

Белоруске Алине* (имя изменено по просьбе собеседницы) 28 лет, и она второй год с перерывом живет в Индонезии на острове Ява.

Алина рассказывает обо всем с нехарактерной для белорусов широкой улыбкой. Ее улыбку замечают и тогда, когда она приезжает в Европу. Такому благодарному и радостному отношению к жизни она научилась у индонезийцев.

Девушка выросла в маленьком Дрибине Могилевской области. Местечко отличается своими мастерами-войлочниками и их секретным языком «катрушніцкі лемязень».

После школы Алина поехала в Варшаву. Изучала востоковедение. Потом поступила в экономическую школу, но решила не сдавать последние экзамены и подалась на студенческую программу в Индонезию.

В 2019 году она попала в столицу — Джакарту. Потом во время пандемии коронавируса вернулась в Варшаву. А в начале 2022 года снова поехала в Индонезию, в другой крупный город Джокьякарту, уже на магистерскую программу. Первый раз девушка выбрала азиатскую страну из интереса, а второй раз — уже осмысленно возвращалась в «свой второй дом».

«Для многих людей Индонезия — это только Бали»

«Для многих людей Индонезия — это только Бали, больше они ничего не знают. А некоторые не знают и того, что Бали — это Индонезия. Но на каждом острове Индонезии свои обычаи, ритуалы, языки», — рассказывает собеседница.

Индонезия базируется на 17 тысячах островов, из них 5 основных. Это бывшая колония Нидерландов и мусульманская страна №1, здесь 88% людей исповедуют ислам.

Всего в стране 270 миллионов человек. Алина живет на острове Ява, в политическом и историческом центре страны. Здесь проживает более половины всех индонезийцев. В ее городе, Джокьякарте — 400 тысяч населения.

Три года назад Алина жила в Джакарте со студентами из разных стран в четырехкомнатной квартире на 25-м этаже с видом на трущобы, внизу размещались несколько мечетей. По ночам девушка не могла спать, так как отовсюду доносились звуки азанов — мусульман призывали к молитве. Теперь эти звуки ей, наоборот, приносят спокойствие и ощущение стабильности.

В Джакарте она ходила пешком по 2—3 километра до университета вдоль вонючей речки.

«Было безумно жарко. Мне не подходила ни еда, ни климат. Я болела первый месяц, были проблемы с желудком», — вспоминает девушка.

Сначала она даже не могла самостоятельно перейти через дорогу — трафик бешеный, особенно мопеды.

«Потом я выучила правило магической руки», — Алина демонстрирует, как нужно вытянуть руки и быстро показывать открытые ладони по всем сторонам, откуда едет транспорт.

Многие индонезийцы живут на $100 в месяц

Сейчас девушка живет на $250 в месяц. Она получает $ 200 стипендии. Еще $50 берет из сбережений, или дает уроки английского языка, или выступает в университете с рассказом о Беларуси или о своем опыте переезда. За одну такую лекцию можно получить $50. За уроки английского языка иностранцам платят $7—30.

Раньше Алина, чтобы подзаработать, готовила и продавала свои блюда через сервисы доставки еды. Никаких разрешений, например, от санстанции на это не нужно. Просто приезжает курьер, забирает еду и потом продает желающим.

Много индонезийцев живут на $100 в месяц: нанимают комнату вместе с кем-то и питаются «индоми» — дешевыми макаронами вроде «ролтона».

В Индонезии есть непривычные профессии: тукан-паркир — человек, который помогает водителю выехать с парковки, или человек, который по собственной инициативе становится на перекрестке и регулирует движение. Им принято давать деньги, даже если водитель не требует их услуг. Еще одна профессия — тукан-пая: человек, который в дождь носит и продает зонтики и дождевики.

Комната в гостевом домике стоит $50, место на вилле — $100

Жилье для иностранцев в Индонезии в двух вариантах. Первый — нанять большой дом, виллу на несколько человек. За него платят на год вперед. В месяц выходит около $100 (1,5 миллиона рупий).

Второй вариант — хос: это комната в гостевом домике рядом с домом, где живет семья в своем жилище. Что-то похожее на общежитие или хостел. Комната в нем стоит $50—100.

Раньше белоруска жила в большой комнате с кондиционером и телевизором за $100. Потом переехала поближе к вулкану Мерапи, где другой климат и не нужен кондиционер, хватает вентиляторов. Платит сейчас $50.

«Это маленькая комната, не знаю, на сколько квадратов, но здесь можно разложить коврик для йоги. Есть кухня, где можно что-то приготовить. У меня есть окно, это очень важно, так как много где нет окон. Есть душ и туалет — европейский, а не индонезийский. Индонезийский — это как в детстве у нас на вокзалах был, с дыркой в полу. Есть кровать, хотя много где здесь кроватей нет, люди спят на матрасах», — рассказывает о нынешнем жилье девушка.

Часто в Индонезии стены красят в желтый или зеленый цвет. У Алины — белые стены, ей так приятней.

До университета девушка добирается полчаса на байке, на котором научилась ездить уже в Азии. Если здесь придерживаться привычных правил дорожного движения, то будет авария. Нужно быть очень гибким на дороге, объясняет девушка.

«За $3 я могу питаться целый день»

В Индонезии распространена уличная еда и доставка еды, даже если человек живет в 500 метрах от кафе. Мало кто готовит дома. В уличных лотках питаются люди разного статуса и прибыли. Большинство блюд едят руками. Три раза в день потребляют рис.

«Если ты не съел рис — ты не поел совсем», — вспоминает местную пословицу белоруска.

Алина покупает большую порцию еды на Яве за $1. Это, например, рис с кассавой — что-то вроде батата. Любит темпе и тофу — продукты из сои.

Молочных продуктов индонезийцы употребляют мало, они дорогие, как и многие привычные для Беларуси продукты. Например, масло стоит $3 за пачку (50 тысяч рупий). На Яве распространены кокосовые сливки. Килограмм китайских яблок тоже обойдется в $3.

«А за 50 тысяч рупий я могу питаться целый день», — объясняет Алина, почему она редко позволяет себе масло или яблоки.

На Яве добавляют много сахара во все блюда: и в мясо, и в чай. На другом острове, Суматре, все блюда уже не сладкие, а с большим количеством специй. Кстати, специи на индонезийском рынке встречаются в виде целых растений, а не порошка.

«Если я скажу пару слов на локальном языке, то их лица меняются»

В Индонезии мало кто знает английский язык. Сначала белоруска не могла даже заказать еду, объяснить, что нужны блюда без мяса.

«Когда я вернулась в Варшаву, был локдаун, серо, депрессивно. Единственное, что мне приносило радость — это изучение индонезийского языка. Я когда говорю индонезийские слова, улыбаюсь», — объясняет девушка.

Сейчас Алина достаточно хорошо выучила индонезийский язык. Это государственный язык, на нем говорят на улицах и в учреждениях. Но дома люди говорят на своих локальных языках.

«Если я скажу пару слов на локальном языке, то их лица меняются, они готовы дать любые скидки, как в Минске, когда кто-то говорит по-белорусски», — улыбается Алина.

«Если продуло на байке, делают массаж монетой»

Индонезийцы редко ходят к врачам, так как это дорого. Они обращаются к народной медицине: травникам, корням. Есть традиционные лекарства из куркумы и имбиря, которые можно приобрести в обычном супермаркете.

«Здесь нет чек-апов. Мои состоятельные друзья, живущие в Индонезии, чтобы сделать чек-ап, едут в Малайзию, потому что там это дешевле и больше принято», — говорит Алина.

Здесь распространен массаж. Все знают с детства, где нажать, чтобы стало легче. Недавно мы ходили на хайкинг, у парня заболела нога, второй ему что-то надавил, и нога перестала болеть. Когда продуло на байке, индонезийцы делают койн-массаж — берут монету и растирают тело докрасна.

«Однажды я сопровождала в больницу своего друга-индонезийца с высокой температурой, который имел страховку. Сначала ему сказали, что у него гастрит, сделали иньекцию и отправили домой. Ему лучше не стало, у него взяли кровь и сказали, что его укусила денге (комариха), выписали лекарство на $100 и отправили домой. Когда мы приехали в третий раз, ему в конце концов сделали тест и обнаружили, что это ковид. И это одна из лучших больниц в городе. Это одна из причин, почему здесь не ходят к врачам, — дорого и малокачественно», — рассказывает девушка.

У Алины есть медицинская страховка от университета.

«Но когда я прихожу к доктору, ему интереснее расспросить о моем жизненном опыте и сделать селфи напоследок, а не помочь мне, как врач», — смеется девушка.

Здесь не спешат, не кричат и не привыкли оставаться в одиночестве

Стиль жизни в Индонезии сильно отличается от европейского. Европейцы — индивидуалисты, азиаты — коллективисты. Индонезийцы всегда что-то делают вместе. Дети очень долго живут вместе с родителями. В одной комнате могут спать несколько поколений одной семьи и еще их друзья, поясняет собеседница.

Здесь на белую девушку обращают чрезмерное внимание. Останавливают на улице и задают много вопросов. Фотографируют. Подходят в кафе, чтобы составить ей компанию, чтобы не скучала одна.

В Индонезии другое отношение ко времени. Здесь есть слова «бэсак» и «камарин». «Бэсак» — это и вчера, и неделю назад, и тысячу лет назад. «Камарин» — это и завтра, и через месяц, и через тысячу лет. Поэтому здесь не спешат, считается нормальным опоздать на три часа: «Лучше придти, чем не придти вообще».

Здесь сложно что-то планировать, так как обстоятельства постоянно меняются. Например, в университете могут неожиданно изменить расписание на ближайшие дни и вместо длинных выходных поставить занятия.

Здесь не принято кричать. Никто не сигналит на дороге тем, кто ведет себя как-то не так.

В Индонезии Алина от местных жителей научилась улыбаться и быть благодарной всем событиям, и грустным, и радостным. Они концентрируются на хорошем, здесь не принято долгое время грустить.

«В какой-то момент я поняла, что это мое место, несмотря на все препятствия. Мне здесь очень хорошо. Бывает, попадаешь в какое-то место и чувствуешь, что это твое. В Польше я такого не чувствовала, там мне чего-то не хватало», — признается белоруска.

Алина не знает, останется ли жить в Индонезии. Но уверяет, что эта страна всегда будет для нее очень близкой. И даже если она вернется в Европу, то хочет заниматься Индонезией. Пока еще два года она будет учиться на Яве.

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