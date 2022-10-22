ВСУ захватили базу оккупантов вместе с пленными 22.10.2022, 14:55

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Россияне успели переодеться в гражданскую одежду, но не успели убежать.

Сегодня в обед в оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Тот же источник рассказал, что где-то под Херсоном бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен интервентов, которые успели переодеться в гражданскую одежду, но не успели убежать.

На представленном видео они лежат животами на земле во дворе сельской хаты, где захватчики устроили себе базу. Украинские военные собирают трофеи и вражескую амуницию.

При этом точно не указано, когда и где именно снято видео.

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