Что почем на минской Комаровке в эти выходные 22.10.2022, 15:10

Из экзотических фруктов можно найти фейхоа за 25 рублей.

На торговых рядах белорусских городов появилось много местных овощей и фруктов. Что и по какой цене продают на Комаровском рынке, рассказало агентство «Минск-новости».

Овощи

На Комаровском рынке заметно подешевели местные овощи. Белорусские кабачки продают от 2 рублей за килограмм. Помидоры можно найти за 1,5 рубля, а можно — за 10 рублей. Цены на колючие огурцы тоже сильно отличаются: есть и по 5, и по 9 рублей. Болгарский перец стоит от 3 рублей. Чеснок отдают за 12 рублей, репчатый лук и свеклу — по цене от 1 рубля. За картофель и морковь в среднем просят 2 рубля. На зелень цена стартует от 1 рубля за 100 граммов.

Грибов на рынке немного. Боровики продают по 20 рублей, маслята, моховик, опята — по 10, белые грибы стоят от 50 до 80.

Фрукты

Яблоки из местных садов отдают по цене от 2 рублей. Их стоимость зависит от сорта и размера плодов. Алый «штрифель» отдают за 2 рубля, зеленую «антоновку» — 1,5, а желтый «каштель» — 2,5.

Самые дешевые груши на рынке продают за 3 рубля. Столько же в среднем стоит виноград. Но есть варианты и за 1,9. От 2 рублей просят за килограмм слив. Ценники на гранат варьируются от 8 до 20 рублей.

Появилась на рынке свежая болотная клюква — за килограмм просят 8,5 рубля.

Хурму на главном рынке столицы отдают за 4−5 рублей. За мандарины просят 10 рублей, апельсины — 7−8 рублей. За 9 рублей можно купить килограмм лимонов, арбузы отдают по 1−2,5 рубля за кило.

Из более экзотических фруктов можно найти фейхоа за 25 рублей.

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