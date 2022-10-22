«Раздается вопль по всей России» 22.10.2022, 15:20

Полковник ФСБ описал накаляющуюся обстановку в стране.

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков категорически не согласился с выводом начальника ГУР Кирилла Буданова о том, что 82% россиян поддерживают Путина. По его словам, этого и близко нет. Реальная поддержка кремлевского диктатора в целом по всей стране составляет не более чем 25%. Кроме того, российское общество практически вплотную подошло к гражданской войне.

Об этом политик рассказал в интервью Дмитрию Гордону на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

В ходе беседы с украинским журналистом Геннадий Гудков напомнил, что в воюющей стране невозможно проводить объективные социологические опросы.

«Но по ощущениям, по тому, что я знаю от своих друзей, товарищей, знакомых и людей, которые мне пишут (а пишут мне многие), по результатам собственных соцопросов, которые я провожу в «Твиттере» и других соцсетях, я могу сказать, что 25% – это максимум, на какой опирается Путин. Есть регионы, где 17%, есть – где 40%, особенно депрессивные, но в общем 25% – это максимум», – высказал свое мнение оппозиционер.

Затем он добавил, что мобилизация в РФ нанесла серьезнейший удар по репутации путинского режима, именно поэтому власти и прекратили мобилизацию в Москве.

«Сейчас раздается вопль по всей России, что «и мы хотим прекратить». Идут процессы, которые разрушают имидж вождя даже в «быдловатных слоях населения», которые одержимы синдромом великодержавной шизофрении», – отметил Гудков. Как отметил экс-депутат Госдумы, в России активно сокращается ядро активной поддержки войны и увеличивается число сомневающихся.

Часть из них переходит в разряд противников, и ненависть в российском обществе накаляется. «Идут разводы, разрывы родственных отношений. Позвонил мне один дальний родственник и говорит: «Геннадий Владимирович, я потерял всю свою семью». - Конечно же, понятно по какой причине. Люди прямо ненавидят друг друга. Там очень серьезно все. Градус взаимной ненависти чрезвычайно высокий, а это, как правило, предтеча гражданской войны», – сказал Гудков.

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