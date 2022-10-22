Страны НАТО проводят военные учения у границ с Украиной и Беларусью

Страны НАТО проводят военные учения у границ с Украиной и Беларусью12
- 22.10.2022, 15:22
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Отрабатываются действия механизированных соединений в лесах, а также действия в городской застройке.
Ряд стран НАТО проводят одновременные военные учения на восточном фланге Альянса - в Польше и Литве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
В учениях Iron Wolf, которые проходят в Литве, кроме литовских сил, принимают участие девять других стран НАТО, включая Германию, Норвегию, Великобританию и США. К ним привлечены около 3,5 тысяч бойцов и 700 единиц техники.
Учения проходят в городе Пабрад, расположенном в 10 км от границы с Беларусью. Принимая во внимание фото, можно предположить, что военные отрабатывают действия механизированных соединений в лесах, а также действия в городской застройке.
Кроме того, обучения Puma проходит в Польше в районе Жешува, которое стало важным логистическим хабом для передачи вооружения Украине странами НАТО. В маневрах принимают участие армия Польши, а также армии Словакии, Чехии и Венгрии и некоторые подразделения из Великобритании и США.
Отдельным элементом учений является марш, который будет проходить через Жешув для отработки движения в условиях плотной городской застройки.