Российские войска в Херсоне охватила паника 2 22.10.2022, 15:27

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Оккупанты призвали жителей «незамедлительно покинуть город».

Созданная страной-оккупантом РФ фейковая «администрация Херсонской области» призвала жителей захваченного Херсона 22 октября покинуть город. Свое заявление они объяснили напряженной ситуацией на фронте.

В своем Telegram-канале оккупанты написали, что все жители Херсона должны «незамедлительно» покинуть город и переправиться на левый берег Херсонщины, сообщает «Главред».

«Мирные жители Херсона и все «подразделения» и «министерства гражданской администрации» должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», - указано в сообщении.

Свой призыв российские захватчики объяснили «напряженной ситуацией на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозой террористических атак».

Ситуация в Херсонской области

Командующий войсками России в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября сделал заявление о войне Москвы против Киева. Российский военный сказал, что на фронте сложилась «напряженная» для оккупантов обстановка. По словам захватчика, в дальнейшем его подчиненные будут действовать в зависимости от «складывающейся ситуации».

Также генерал намекнул на готовность «сдать» Херсон.

«(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений», - заявил Суровикин.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо объявил о том, что коллаборанты РФ решили убраться с правобережья Херсонской области на левый берег. Решение принято в связи с наступлением сил обороны Украины.

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