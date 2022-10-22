Российские войска в Херсоне охватила паника

Российские войска в Херсоне охватила паника2
- 22.10.2022, 15:27
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Оккупанты призвали жителей «незамедлительно покинуть город».
Созданная страной-оккупантом РФ фейковая «администрация Херсонской области» призвала жителей захваченного Херсона 22 октября покинуть город. Свое заявление они объяснили напряженной ситуацией на фронте.
В своем Telegram-канале оккупанты написали, что все жители Херсона должны «незамедлительно» покинуть город и переправиться на левый берег Херсонщины, сообщает «Главред».
«Мирные жители Херсона и все «подразделения» и «министерства гражданской администрации» должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», - указано в сообщении.
Свой призыв российские захватчики объяснили «напряженной ситуацией на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозой террористических атак».
Ситуация в Херсонской области
Командующий войсками России в Украине генерал Сергей Суровикин 18 октября сделал заявление о войне Москвы против Киева. Российский военный сказал, что на фронте сложилась «напряженная» для оккупантов обстановка. По словам захватчика, в дальнейшем его подчиненные будут действовать в зависимости от «складывающейся ситуации».
Также генерал намекнул на готовность «сдать» Херсон.
«(Обстановка, - ред)… она непростая, не исключается принятие непростых решений», - заявил Суровикин.
Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо объявил о том, что коллаборанты РФ решили убраться с правобережья Херсонской области на левый берег. Решение принято в связи с наступлением сил обороны Украины.