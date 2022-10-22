«Дикая ситуация с ценами завалила систему массой проблем и ошибок» 6 22.10.2022, 15:34

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Похоже, в очередной раз самострел от хунты сработал.

Дикая ситуация с ценами завалила систему массой проблем и ошибок. Как контролировать все? Как наказывать всех и не наказать своих? Контролеры боятся недоконтролировать. Бизнес и государственные предприятия в шоке. Остановилась даже приемка уже привезенных товаров на склад. Очередное простое и «справедливое решение» привело к предсказуемым последствиям, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Как дать заднюю, чтобы было не так очевидно, что дали заднюю? Ведь, если совсем дать, то что делать с уже арестованными «за 2 рубля» либо противоречащую постановлению правительству схему «расчленения курицы»?

Синепалый синегуб в своем репертуаре - «не так поняли», поэтому сейчас все под ответственность «правительства» в соответствии с вновь утвержденной концепцией. Легче от этого не станет, потому что, если курица еще может быть расчленена в соответствии с указаниями свыше, то как контролировать все цены в масштабах всей страны, понятнее не стало.

Зная, как работает система согласований, можно сказать, что стало еще хуже. Панически боящиеся ответственности чиновники всех уровней будут сбрасывать просьбы на уровень выше в рамках «консультаций». Как бы чего не вышло. В итоге ряд вопросов дойдет и до самого «главного экономиста». Опять непонятно, что делать с уже начатыми делами? Списать на то, что кому-то не повезло или объявить амнистию расчленителям кур?

Теперь уже не только у бдительных граждан появилась возможность усугубить паралич системы, но и у чиновников. Во избежание ответственности пора уходить в бумажную итальянскую забастовку. Чем больше запросов наверх, тем спокойнее жить.

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