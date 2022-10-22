Политолог: Путин настраивает россиян на поражения 4 22.10.2022, 15:50

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Война постепенно приходит в Россию.

Кремлевский диктатор Владимир Путин посетил полигон для подготовки мобилизованных в Рязанской области, где пострелял из винтовки. Политолог Владимир Фесенко считает, что диктатор очевидно готовится отстреливаться, но у него возникает вопрос: от кого?

В интервью Радио НВ Фесенко рассказал, как война постепенно приходит в Россию и чем Кремль будет оправдывать поражения в Украине.

— Раньше Путин не реагировал на критику. Но позже, когда его начали сравнивать с молодым и бодрым президентом Украины Владимиром Зеленским, диктатор отправился на полигон в Рязань. Как вы это оцениваете?

— Безусловно, это пиар-акция. Надо же продемонстрировать единство с народом, что он вместе с мобилизованными. Надо как-то вдохновлять своих поклонников, потому что оторванность Путина от российского общества, а иногда — от реальности, стали замечать даже его ожесточенные фанаты. И действительно: началась критика. Пусть косвенная в большинстве своем, но очень резкая критика.

Это реакция. Путин пытается восстановить доверие к себе, заигрывать с публикой, которая поддерживает войну. И он, и Кремль понимают, что сейчас для них нет другого выхода.

Но я на другое обратил внимание. Есть забавная параллель. [Белорусский узурпатор Александр] Лукашенко бегал с автоматом в свое время, сейчас Путин продемонстрировал из снайперской винтовки. Явно готовится отстреливаться. Но вопрос: от кого? Это вопрос, который может возникать.

С высокой вероятностью, это постановка. Поскольку, по разным данным, даже официальные лица, начиная с премьер-министра и министра обороны, прежде чем встретиться с Путиным, проходят карантин и кучу проверок. А тут вроде бы такое посещение. Думаю, что специально отбирали тех людей, с которыми Путин должен был встретиться. Кстати, уже есть сведения о том, что некоторые люди на подобных пиар-акциях Путина постоянно встречаются. Возможно, это специально обученные актеры из его охраны, исполняющие роль простых россиян, с которыми Путин общается в разных обстоятельствах и на разном фоне.

Это пиар-акция, свидетельствующая о том, что у Путина серьезные проблемы.

— Мне понравилась ваша теория, что Путин готовится лично отстреливаться, видит угрозу для себя. Более того, мы видим, что в Москве начали обустраивать бомбоубежища. И это тоже кажется сигналом того, что они понимают серьезность ситуации.

— Обратите внимание. Мы все обсуждали введение военного положения в четырех оккупированных украинских областях. Но на самом деле Путин закамуфлированно вводит военное положение в центральных районах РФ, в том числе и в Москве, в приграничных с Украиной регионах. И это тоже показательно. Он действительно опасается. Война постепенно приходит в Россию. И потому они уже начинают готовиться.

И уже приучают россиян к «закручиванию гаек» и к условиям военного положения. Просто сейчас это сделано в закамуфлированном виде.

Насчет того, кого ему бояться. Думаю, он сейчас всех подозревает. В рамках этого закамуфлированного военного положения, которое по-разному называется — режим среднего реагирования, повышенного и т.д., он же создает не одну, а несколько вертикалей, разные штабы. Вроде бы военно-политическое руководство, но во главе с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным, [премьер-министром Михаилом] Мишустиным, а не с кадровыми ФСБшниками или военными. Думаю, что он сейчас никому не доверяет, потому пытается таким образом противопоставлять одних людей в своем окружении другим. И это тоже проявление его паранойи.

— Действительно, мы увидели, что того же Мишустина, который никак не высказывался по поводу войны, его даже считали представителем «партии мира», Путин назначил председателем координационного совета, который должен наращивать военное производство, отвечает за оборудование и технику для военных. То есть, диктатор пытается всех замазать кровью. Собянин тоже сейчас должен очень активно включиться в эту специальную военную операцию.

— Безусловно. Точно работает принцип круговой поруки. И Собянин, и Мишустин считались технократами, которые не были замечены с воинственными заявлениями, как это делает, например, [бывший президент России] Дмитрий Медведев. Они концентрировались на своих делах.

А сейчас Путин заставляет их брать на себя ответственность. Он всех мажет кровью. И действует принцип круговой поруки.

В то же время [существует] некая система сдерживаний и противовесов: чтобы ни у кого не было чрезмерной власти; чтобы разные люди в его окружении контролировали друг друга; чтобы никто не мог посягнуть на больший кусок власти и, безусловно, на роль некоего наследника Путина.

— Раньше мобилизовали россиян только в депрессивных регионах, а теперь начали достаточно агрессивно отлавливать военнообязанных даже в Москве и Санкт-Петербурге, других крупных городах. Как вы можете это объяснить?

— А другого выхода нет. Надо потому, что не хватает людей. Здесь, правда, есть соревновательный элемент между губернаторами, от которых это требуют. И с военкомов, с местного руководства.

Кстати, за все эти закамуфлированные военные положения, которые сейчас вводятся в разных формах, будет ответственна местная власть. Между строк можно прочесть, что речь идет и о мобилизации.

И здесь начинаются двойные игры. Руководители этих регионов одной рукой должны выполнять план мобилизации, поэтому все эти облавы происходят. В Москве просто больше людей, которые не хотят воевать и избегают мобилизации. Потому, видимо, и решили принудительно так поступать.

С другой стороны, первым, кто заявил о прекращении или о приостановлении мобилизации, был именно мэр Москвы Собянин. Он понимает, что москвичам это не по душе, и первый заявил (якобы с Путиным договорился), что мобилизации не будет.

Хотя на самом деле понятно, что сейчас начинается призыв, и российская военная система не может одновременно заниматься и мобилизацией, и призывом.

Возможно, наибольшее внимание будет к призыву, но это не останавливает мобилизацию. Она будет проходить по отдельным группам, будут искать конкретных людей определенных специальностей.

Все будет продолжаться, потому что Путину нужны люди. Он хочет победить Украину количеством военных. Не может выиграть войну умением, как учил Суворов, хочет задавить нас массой.

Потому этот курс, к сожалению, будет сохраняться. И введение этого военного положения тоже об этом свидетельствует, потому что там есть, например, пункт создания территориальной обороны. Обратите внимание, наш опыт используют. Но это тоже скрытая мобилизация. Людей могут принудительно брать для участия в этой территориальной обороне. Также могут конфисковывать их имущество, что уже происходит в отдельных регионах, особенно на оккупированных территориях.

В этом смысле россиян уже готовят к войне. Но, как и с мобилизацией, сначала это скрывают, используют закамуфлированные формы.

— Мы увидели нового публичного персонажа — командующего войсками РФ в Украине Сергея Суровикина. Был брифинг с его участием. О чем говорит появление этой фигуры? Как вы оцениваете то, что показывают человека, который не может связать несколько слов в предложение?

— Во-первых, впервые назначили человека, который будет персонально отвечать за ход военных действий в Украине, а в конце концов — за все, что будет происходить. Одновременно начали искать варианты и тональность, как выстраивать диалог с россиянами, как им объяснять происходящее в Украине отступление [армии РФ]. Поэтому эти фразы о «непростых решениях» — это такие эвфемизмы, что отступление уже называют не жестом доброй воли.

Одновременно он это пытается компенсировать строгим видом, рублеными фразами. Пытается демонстрировать, как он суров, жесток, а на самом деле, жалкое зрелище. Удивление возникает даже у приверженцев этой «партии войны». С одной стороны, им нравится эта риторика, мол, видите, какой у нас мощный генерал появился. А с другой стороны, пока никаких достижений у этого генерала нет, а первое поражение, первое большое отступление приближается.

Многие предполагают, что это попытка как-то оградить военное руководство — [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, [начальника Генштаба РФ Валерия] Герасимова — от прямой ответственности за поражение. А с другой стороны, назначение козла отпущения, которым может стать Суровикин. Получится у него что-то — хорошо, а нет — будет отвечать за критику, чтобы не критиковали Путина. Для этой роли может использоваться генерал Суровикин.

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