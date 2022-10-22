Российские оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища

Российские оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища2
- 22.10.2022, 16:09
- 5,470
Россияне, возможно, планируют взорвать Каховскую ГЭС.
Российские оккупанты третий день спускают воду из Каховского водохранилища в Херсонской области.
Об этом сообщает BBC.
Отметим, что так называемый «глава» оккупационной администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода якобы для того, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.
Источники BBC подтвердили, что россияне уже третий день спускают воду с водохранилища.
Леонтьев также заявил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя.
«В последнюю неделя увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньшее», - сказал он.
Напомним, россияне еще в апреле заминировали Каковскую ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты планируют ее взорвать.