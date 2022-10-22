Российские оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища 2 22.10.2022, 16:09

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Россияне, возможно, планируют взорвать Каховскую ГЭС.

Российские оккупанты третий день спускают воду из Каховского водохранилища в Херсонской области.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что так называемый «глава» оккупационной администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода якобы для того, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.

Источники BBC подтвердили, что россияне уже третий день спускают воду с водохранилища.

Леонтьев также заявил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя.

«В последнюю неделя увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньшее», - сказал он.

Напомним, россияне еще в апреле заминировали Каковскую ГЭС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты планируют ее взорвать.

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