Страх добивает лукашистов 3 Артем Черников

22.10.2022, 16:11

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Диктаторский режим в Беларуси подходит к своему логическому концу.

Лукашисты оказались в патовой ситуации, где вопреки законам любое действие - неверное. После протестов 2020 года они бросили все усилия, чтобы запугать белорусский народ со всех сторон, но в итоге страшно стало только им.

Несмотря на все их заверения с экранов ТВ о том, что протестное настроение в Беларуси полностью переломлено, засланные практически на все заводы пропагандисты говорят об обратном. Сейчас основная повестка бесед с рабочими нацелена конкретно на оправдания режима Лукашенко и его сотрудничества с Москвой. Но к несчастью пропагандистов, они за 2 года заврались настолько, что их слова рабочие предприятий воспринимают лишь как анекдоты, которыми делятся потом в курилках. Обнаруживают несостыковки в исторических датах, ошибки в фамилиях героев и удивляются, как человек без образования может вообще занимать какую-то должность. Если даже слесарь, аппаратчик, уборщица, не говоря уже о рядовых инженерах, может правильно вспомнить вопросы школьной программы.

Если рассуждать просто: им очень страшно. Они не ходят в поликлиники или больницы, они не пошли в бизнес-центры с подобными беседами, они идут именно туда, где точно есть скрытая сила. Которая, в случае дестабилизации военной мощи Лукашенко, сразу же выйдет на улицы. Чиновникам страшно от того, что, если вдруг диктатор решится на самоубийство и отправит войска в Украину - их просто некому будет защитить. В этой ситуации лукашисты первыми побегут из Беларуси. Ну и, конечно, не стоит забывать, что 70% военных не поддерживают войну и, как следствие, в результате введения белорусских войск на территорию Украины может резко вырасти число бойцов полка Кастуся Калиновского.

Неправильная ставка, сделанная номенклатурщиками в 2020 году, сыграла с ними очень злую шутку. Раньше они не прислушивались к народу, не делали абсолютно ничего, чтобы жизнь белорусов становилась лучше, а применяли лишь метод запугивания. Теперь белорусы отказываются их слушать. Раньше целые семьи вынуждены были быстро бежать от репрессий, теперь лукашисты будут бежать от белорусов. Обратная реакция, направленная на восстановление баланса, запущена - белорусский народ отказывается воспринимать любые слова лживых прихлебателей. Пропагандистский провал стал прекрасным индикатором того, что протестное настроение в Беларуси сохранено и будет только расти.

У Лукашенко за 28 лет правления ничего не получалось, не получится и в этой войне. Невозможно заставить воевать тех, кого два года назад по преступным приказам избивали на улицах. Ни один здоровый человек не решится идти в одном строю с карателями и убийцами, которые вызывают у белорусов жесткое отвращение. А присоединие к реальной легитимной силе - полку Калиновского - дело чести для белорусов.

Пераможам! Жыве Беларусь!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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