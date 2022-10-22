Военный историк рассказал, как ВСУ будут освобождать Херсон 4 22.10.2022, 16:44

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Украинские бойцы показали себя непревзойденными мастерами городских боев.

Военный историк Роман Пономаренко в эфире Радио НВ рассказал, как будет происходить освобождение Херсона Вооруженными силами Украины.

«Когда речь идет об уличных боях, то сразу в голове возникает сценарий Мариуполя. Как его штурмовали россияне? Окружили город и начали методично, квартал за кварталом, с мирными жителями сносить [город] под основу, как говорится. Я уверен, что ВСУ не будет действовать по такому сценарию. У нас будет более современная тактика действий», – считает Пономаренко.

Также военный историк напомнил, что украинские военные проходили учения в Великобритании, где изучали тактику действий в городских условиях.

«Думаю, полученные знания помогут им в уличных боях в Херсоне. ВСУ в этой войне показали себя непревзойденными мастерами городских боев. Правда, до этого мы действовали только в обороне, но теперь, если дойдет до уличных боев в Херсоне, мы это продемонстрируем и в наступлении, чтобы освободить город с минимальными повреждениями, с минимальными потерями среди гражданского населения», — уверен Пономаренко.

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