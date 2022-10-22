«Белдорцентр» закрыл доступ к сотням дорожных камер 22.10.2022, 16:58

Изображения камер обновлялись 1 раз в час и позволяли оценивать состояние дорожного покрытия.

Как сообщает издание «Флагшток», 20 октября «Белдорцентр» отключил доступ к камерам наблюдения на погодном сервисе windy.сом.

Изображения камер обновлялись 1 раз в час и позволяли оценивать состояние дорожного покрытия на всех основных дорогах Беларуси. Изначально камеры были доступны на сайте i.cеntr.by, однако в начале войны эта функция была отключена.

Более чем за месяц до начала войны Госпогранкомитет убрал доступ к камерам на въезде и выезде из белорусских пограничных переходов — 14 января первыми были отключены камеры на границе с Украиной, отмечает издание.

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