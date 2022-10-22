Около 20 мобилизованных россиян удерживают в подвалах «ЛНР» 22.10.2022, 17:04

Они отказались воевать после того, как их бросили на фронт без подготовки.

Около 20 мобилизованных россиян удерживают в подвалах «ЛНР» из-за их отказа от участия в войне в Украине без подготовки.

С редакцией ASTRA связались родные и друзья нескольких мобилизованных из Липецкой и Брянской областей.

«Они, гражданские люди, не прошли подготовку, практически сразу их кинули на передовую. Там мобилизованные попали под минометный обстрел, после чего вернулись в часть в Луганской области и обнаружили пропажу абсолютно всех личных вещей. Далее была снова команда идти на передовую, но понимая, что их туда отправляют без четко поставленной задачи, без необходимого набора вещей для выполнения непонятных задач, они отказались», — рассказал ASTRA друг одного из мобилизованных. По его словам, затем у мужчин забрали оружие и посадили их в подвал, не пригодный для размещения личного состава.

Собеседник ASTRA рассказал, что во время пребывания в подвале от мобилизованных отказалось командование. Они отправились в военную комендатуру в Рубежном Луганской области.

«В военной комендатуре всех пришедших посадили в камеру, тоже непригодную для нахождения там людей. Спустя 10 дней нахождения в камере, приехали сотрудники прокуратуры и в ультимативной форме предоставили два варианта: идти на передовую или уголовное наказание в виде 10 лет строгого режима», — сообщил он.

Супруга другого мобилизованного рассказала ASTRA, что сейчас мужчин перевезли в помещение бывшей тюрьмы, которая находится в Перевальском районе Луганской области. «Их, отказников — 20 человек. Они не дезертировали и не покидали своих позиций. А отказались на них возвращаться повторно, (после приказа отступить) под минометный обстрел, без командования и поддержки тяжёлой техники. Командование их бросило», — уточнила она.

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