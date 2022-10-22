Байден: Путин не должен победить 5 22.10.2022, 17:15

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РФ представляет угрозу всему Западу.

Россия не должна победить в войне против Украины, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

РФ представляет угрозу всему Западу. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Американский лидер напомнил о том, что США уже вложили в помощь Украине много денег, но это не является главным.

«Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха», — добавил Байден.

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