Байден: Путин не должен победить

Байден: Путин не должен победить5
- 22.10.2022, 17:15
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РФ представляет угрозу всему Западу.
Россия не должна победить в войне против Украины, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.
РФ представляет угрозу всему Западу. Об этом он сказал в интервью MSNBC.
Американский лидер напомнил о том, что США уже вложили в помощь Украине много денег, но это не является главным.
«Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается достижения ясной цели - чтобы президент России Владимир Путин не смог добиться успеха», — добавил Байден.