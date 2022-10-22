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Фейгин: Следующее лето, думаю, будет финальной точкой в войне

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  • 22.10.2022, 17:30
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Фейгин: Следующее лето, думаю, будет финальной точкой в войне

Нельзя выиграть у всего мира.

Война в Украине должна закончиться в следующем году, считает российский юрист, блогер Марк Фейгин. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Я свой осторожный прогноз выскажу. Я не люблю прогнозов, но война в следующем году должна закончиться. Почему? Потому что, в принципе, она уже за эти восемь месяцев исчерпала потенциал и ресурс долговременной войны», – заявил Фейгин.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин «уже израсходовал предпоследний ресурс – мобилизацию» – он может набрать еще больше людей, но, сколько бы ни было человек в российской армии, «они не могут выиграть у настоящих технологий и железа, которые предоставляет Украине Запад».

«Пусть недостаточно, пусть некоторых видов нет, но все равно это победить невозможно. То есть невозможно дойти сейчас от прижатого к Днепру Херсона снова до Киева. Это невозможно. И от севера невозможно уже пройти. Потому что это будет кровавое месиво. Понимаете? Из мяса, костей и крови», – считает Фейгин.

Он отметил, что Путин все равно может продолжать войну, но это «исчерпаемый ресурс».

«Потому что – видите как – Путин же все равно балансирует на грани опасности ожидания: а вдруг что внутри самой России? Будь то от мобилизованного народа, будь то от своего же окружения. Учитывая, что это долго все уже длится, что-то произойдет непредсказуемое и очень опасное для него самого. Он же боится этой перспективы. Даже если ее нет. От народа – какая она, там, перспектива? Мы видим феномен того, что люди слишком долготерпимы. А вот что касается окружения, тут все равно все это остается открытым», – отметил юрист.

Он также напомнил, что Путин, по его собственному мнению, воюет «со всем миром» – не только с Украиной, но и с коллективным Западом.

«А можно ли выиграть у всего мира?.. А нельзя выиграть у всего мира. Это невозможно. Ни твой потенциал экономический, военный, интеллектуальный тоже – мы видим, что из себя российские генералы представляют, – он не позволяет этого сделать. Поэтому вот, наверное, ровно до лета как раз этого и хватит. А дальше уже непонятно. Ну только мотыгами воевать», – заявил Фейгин.

Он согласился с оценкой главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, согласно которой весной 2023 года украинская армия войдет на территорию Крыма и к лету война завершится.

«Считаю, что, действительно, следующий год будет решающим. Мог бы быть и этот, но уже времени не остается: начинается зима. И тут могут быть известные в связи с этим сложности для ведения боевых действий. Но в принципе, я думаю, что следующее лето будет финальной точкой», – резюмировал Фейгин.

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