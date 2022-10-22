За неоплату электричества в Витебске отключили табло с расписанием транспорта 2 22.10.2022, 17:36

Более того, они подлежат демонтажу.

Электронное расписание транспорта на некоторых остановках Витебска появилось по инициативе Витебского областного коммунального транспортного унитарного предприятия в 2019 году. Изготавливать и эксплуатировать табло должно было некое ООО «Время славы», зарегистрированное в Борисове, сообщают «Народныя навiны Вiцебска».

Год назад, похоже, фирма стала испытывать финансовые трудности, так как с нее стали взыскивать задолженности путем принудительного исполнения.

Сейчас стало известно, что табло в Витебске отключены из-за несвоевременной оплаты электроэнергии и накопившейся задолженности. Более того, они подлежат демонтажу.

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