Путин стал террористом 6 Михаил Ходорковский

22.10.2022, 17:38

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Михаил Ходорковский

Здесь нет и не может быть двойного толкования.

С 2014 года Путин по отношению к Украине прошел целый ряд ступеней эскалации:

- убийство снайперами мирных людей на Майдане и подзуживание Януковича к применению силы

- аннексия Крыма

- провоцирование конфликта на Донбассе и участие военнослужащих РФ в боевых действиях под видом добровольцев

- наконец открытая, широкомасштабная агрессивная война

Однако и у такого ужаса, как война есть правила, которые закреплены рядом конвенций. Они, в частности, запрещают наносить целенаправленный ущерб мирному населению.

То, что происходит в последние дни в Украине, это уже не конвенционная война, а терроризм на самой грани геноцида. Именно так «новую тактику» Путина-Суровикина определяет российский уголовный кодекс.

«Статья 205. Террористический акт

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями»

Здесь нет и не может быть двойного толкования – Кремль перешел от агрессивной, но конвенционной войны к откровенному террору.

Тем самым сделан еще один шаг по дороге в ад. Следующая остановка – геноцид

УК РФ Статья 357. Геноцид

Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы

Остановка «геноцид» совсем близко – отличие лишь в цели: понудить страну к капитуляции или уничтожить нацию.

На самом деле в Кремле, судя по публичным выступлениям, обе цели переплетаются: Путин не признает существование украинской государственности, а значит понуждение к капитуляции означает уничтожение нации.

Впрочем в таких тонкостях разбираться юристам, а для практических решений – Путин, Суровикин и иже с ними, включая военнослужащих, исполняющих приказ совершать террористические акты, вывели себя из под конвенций и стали террористами.

Да, да, теми самыми, про которых «мочить в сортире».. Замечательная эволюция!

И еще одно. Пропагандистское обеспечение терроризма и даже блоги, поддерживающие нанесение ударов по гражданским объектам – уголовное преступление.

Михаил Ходорковский, Telegram

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