Борис Джонсон набрал необходимый минимум сторонников для включения в бюллетени 4 22.10.2022, 17:41

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Экс-премьер Великобритании поборется за пост главы правительства.

Сражение за освободившийся после отставки Лиз Трасс пост премьер-министра Британии разворачивается. Официально о намерении баллотироваться пока объявила только лидер Палаты общин Пенни Мордонт. Фавориты - бывший премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов в его правительстве Риши Сунак - молчат, хотя и Джонсона, и Сунака уже поддержали минимально необходимые 100 депутатов.

По подсчетам BBC, к двум часам дня субботы о поддержке Сунака, соперника Трасс в финале недавних выборов лидера Консервативной партии и премьера, заявили уже 112 депутатов Палаты общин от партии тори.

Чтобы ускорить избрание нового лидера после скоропостижного ухода только что избранной Трасс, партия на этот раз ввела очень высокий проходной барьер: баллотироваться смогут только те, кто заручится поддержкой минимум ста членов фракции тори в Палате общин.

Всего у Консервативной партии сейчас 357 мандатов в нижней палате парламента, и, соответственно, выдвинуться смогут не больше трех кандидатов.

В субботу утром экс-премьер прилетел в Лондон из Доминиканской Республики, где отдыхал с семьей. Как сообщают очевидцы, Джонсон прибыл хоть и в окружении положенной ему, бывшему премьеру, охраны, но эконом-классом. Заявлений сразу после прилета он делать не стал.

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